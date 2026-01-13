Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chiêu lừa đảo có thể khiến người dân "mất Tết"

13-01-2026 - 09:03 AM | Sống

Lợi dụng tâm lý mong chờ các khoản thưởng hay trợ cấp dịp cuối năm, các đối tượng lừa đảo đang ráo riết thực hiện các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh cán bộ để giăng bẫy người lao động bằng những gói "hỗ trợ ảo".

Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) vừa phát đi cảnh báo nóng về tình trạng lừa đảo tài chính gia tăng đột biến trong giai đoạn cận Tết 2026. Kịch bản phổ biến nhất hiện nay là kẻ gian mạo danh cán bộ xã, phường hoặc nhân viên cơ quan BHXH liên hệ trực tiếp với người dân. Chúng tung ra những "mồi câu" hấp dẫn như thông báo người lao động thuộc diện được nhận "hỗ trợ Tết" hoặc được giải ngân tiền từ "quỹ Bảo hiểm thất nghiệp" với thủ tục nhanh gọn.

Đánh vào tâm lý cả tin và nhu cầu tài chính cấp thiết dịp cuối năm, các đối tượng này sẽ dẫn dụ nạn nhân vào quy trình nhận tiền giả tạo. Chúng thường yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc hối thúc truy cập vào các đường link lạ dưới vỏ bọc "cập nhật thông tin ứng dụng VssID" hay "xác nhận danh tính". Thực chất, ngay khi nạn nhân thực hiện theo các thao tác này, quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và dữ liệu cá nhân sẽ bị đánh cắp, dẫn đến việc mất sạch tiền trong tài khoản chỉ trong tích tắc.

Trước tình hình này, cơ quan chức năng khẳng định mọi chính sách hỗ trợ chính thống của Nhà nước hoặc BHXH đều được triển khai công khai, minh bạch qua hệ thống chính quyền địa phương hoặc các kênh thông tin đại chúng. Tuyệt đối không có quy trình làm việc nào yêu cầu người dân phải cung cấp thông tin bảo mật, mã OTP hay thực hiện giao dịch qua các đường link không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn hay mạng xã hội để nhận tiền.

Để bảo vệ tài sản trước làn sóng lừa đảo tinh vi này, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, mật khẩu VssID hay thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai qua các kênh liên lạc chưa được xác thực. Hãy nói không với việc truy cập các liên kết lạ và chỉ cài đặt ứng dụng từ các kho tải chính thống như Google Play hay App Store. Khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào, người dân cần lập tức liên hệ với cơ quan công an, đường dây nóng ngân hàng hoặc cơ quan BHXH gần nhất để ngăn chặn rủi ro kịp thời.

Chiêu lừa đảo tinh vi qua điện thoại: Một người phụ nữ suýt mất 1,8 tỷ đồng dù đã cảnh giác

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

