Công an cảnh báo nóng chiêu lừa đảo Tết khiến nhiều người mất tiền, thấy dấu hiệu này phải chặn ngay

11-01-2026 - 11:55 AM | Sống

Công an cảnh báo nóng chiêu lừa đảo Tết khiến nhiều người mất tiền, thấy dấu hiệu này phải chặn ngay

Nhiều chiêu trò lừa đảo nở rộ dịp Tết 2026 mà người dân cần hết sức cảnh giác để bảo vệ tài sản.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí mua sắm, săn vé tàu xe và lên kế hoạch du lịch của người dân đang bước vào giai đoạn cao điểm nhất. Tuy nhiên, đây cũng chính là "thời điểm vàng" để các đối tượng tội phạm công nghệ cao tung ra những chiếc bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi và khó lường.

Tại buổi họp báo chiều ngày 8/1, đại diện Công an TPHCM, Thượng tá Hồ Thọ Hải - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) đã phải phát đi những cảnh báo khẩn cấp về tình trạng tội phạm mạng đang bùng phát dữ dội trong những ngày giáp Tết này.

Công an cảnh báo nóng chiêu lừa đảo Tết khiến nhiều người mất tiền, thấy dấu hiệu này phải chặn ngay- Ảnh 1.

Đánh trúng vào tâm lý nôn nóng muốn sở hữu tấm vé về quê sum họp hay các gói du lịch giá rẻ, các đối tượng lừa đảo đã không ngần ngại chi tiền chạy quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Google. Những trang fanpage, website giả mạo được thiết kế giống hệt các hãng hàng không, đường sắt hay đại lý du lịch uy tín mọc lên như nấm sau mưa, thường xuyên xuất hiện với nhãn "Được tài trợ" để đánh lừa lòng tin của người dùng. Khi người dân thiếu kinh nghiệm bấm vào để đặt vé hoặc chuyển tiền cọc giữ chỗ, số tiền này sẽ "bốc hơi" ngay lập tức mà không hề có tấm vé nào được xuất ra.

Nguy hiểm hơn, kịch bản lừa đảo năm nay còn biến tướng sang các hình thức đánh vào lòng tham và sự chủ quan như tặng quà tri ân dịp Tết, chương trình khuyến mãi khủng hay thậm chí mạo danh cơ quan chức năng hỗ trợ chính sách an sinh xã hội. Thủ đoạn chung của nhóm tội phạm này là dụ dỗ nạn nhân bấm vào các đường link lạ hoặc cài đặt các ứng dụng (App) không rõ nguồn gốc nằm ngoài kho ứng dụng chính thức (App Store, CH Play). Một khi mã độc xâm nhập vào điện thoại, chúng sẽ âm thầm chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp thông tin đăng nhập ngân hàng và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Trước ma trận lừa đảo, Công an TPHCM khẳng định "vắc xin" hiệu quả nhất lúc này chính là sự tỉnh táo của mỗi người dân, yếu tố quyết định giúp ngăn chặn tới 90% nguy cơ mất tiền oan.

Cơ quan công an khuyến cáo nguyên tắc "sống còn" mà ai cũng phải thuộc nằm lòng: Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào, bởi mã OTP sinh ra là để xác nhận lệnh chuyển tiền đi, chứ không bao giờ dùng để nhận tiền về. Người dân cần ưu tiên giao dịch trực tiếp hoặc thông qua các ứng dụng chính thống, kiểm tra kỹ lưỡng thông tin người bán và báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

