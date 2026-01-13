Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin nhắn nguy hiểm khiến Vietcombank cảnh báo toàn bộ khách hàng

13-01-2026 - 07:50 AM | Sống

Những tin nhắn Brandname mạo danh Vietcombank vẫn liên tục xuất hiện với mức độ tinh vi ngày càng cao, khiến người dùng dễ dàng sập bẫy và mất sạch tiền trong tích tắc.

Thời gian gần đây, người dùng ngân hàng lại một phen xôn xao trước làn sóng tin nhắn lừa đảo mạo danh thương hiệu (Brandname) Vietcombank. Điểm nguy hiểm nhất của thủ đoạn này là tin nhắn giả mạo được xếp chung luồng với các tin nhắn thông báo biến động số dư thật của ngân hàng trên điện thoại, khiến nạn nhân không mảy may nghi ngờ. Kịch bản lừa đảo liên tục thay đổi linh hoạt để thao túng tâm lý nạn nhân: khi thì đánh vào nỗi sợ hãi với nội dung "tài khoản bị khóa", "đăng nhập bất thường", khi lại đánh vào lòng tham với thông báo "điểm thưởng sắp hết hạn", "mời đổi quà hoàn tiền".

Kèm theo những lời cảnh báo hoặc mời gọi này luôn là các đường dẫn (link) lạ mắt. Thay vì địa chỉ website chính thức, kẻ gian sử dụng hàng loạt tên miền biến thể dễ gây nhầm lẫn như www.vcbdiogebink.com, vietcomm.top, viettcad.top hay vietcommbank.top...

Chỉ cần người dùng lơ là bấm vào đường dẫn, họ sẽ được điều hướng đến một website giao diện giống hệt Vietcombank. Tại đây, mọi thông tin được nhập vào như tên đăng nhập, mật khẩu, số thẻ và đặc biệt là mã OTP đều sẽ bị hacker thu thập tức thì để chiếm quyền kiểm soát tài khoản hoặc liên kết ví điện tử nhằm tẩu tán tài sản.

Vietcombank đã phát đi thông báo khẳng định ngân hàng tuyệt đối không gửi tin nhắn SMS có chứa đường dẫn (link) đăng nhập dịch vụ VCB Digibank. Mọi tin nhắn yêu cầu truy cập link để mở khóa hay đổi quà đều là giả mạo.

Địa chỉ giao dịch trực tuyến duy nhất của ngân hàng chỉ có tại đường dẫn https://vietcombank.com.vn/. Do đó, người dùng cần kiên quyết không bấm vào bất kỳ đường link lạ nào được gửi qua tin nhắn, email hay mạng xã hội, kể cả khi tên người gửi hiển thị là Vietcombank.

Bên cạnh đó, việc bảo vệ mã OTP là chốt chặn an toàn cuối cùng. Người dùng cần đọc kỹ nội dung tin nhắn gửi mã OTP để nắm rõ mục đích giao dịch (ví dụ: liên kết ví, chuyển tiền) trước khi nhập liệu. Tuyệt đối không cung cấp mã số này cùng thông tin thẻ cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu lỡ tay bấm vào đường link độc hại và nghi ngờ lộ thông tin, khách hàng cần thực hiện thao tác khóa dịch vụ khẩn cấp ngay lập tức.

Cách nhanh nhất là nhắn tin theo cú pháp VCB KHOA DIGIBANK gửi 6167 hoặc gọi điện đến tổng đài 1900545413 để được hỗ trợ chặn đứng rủi ro mất tiền.'

