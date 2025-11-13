Công an cảnh báo: 4 chiêu lừa đảo mới chiếm đoạt tiền của người dân, tuyệt đối không làm theo

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên đã phát đi cảnh báo khẩn về các chiêu trò lừa đảo tinh vi đang nhắm mục tiêu vào người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH).

Các đối tượng này giả danh là cán bộ BHXH hoặc ngân hàng, sử dụng Zalo, Facebook, Telegram... để gọi điện, nhắn tin. Chúng đưa ra các lý do như "cập nhật thông tin", "hỗ trợ tăng lương hưu", sau đó yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP, số tài khoản và các thông tin cá nhân để chiếm đoạt tiền.

Công an tỉnh Hưng Yên chỉ ra 4 kịch bản lừa đảo mà người dân cần đặc biệt cảnh giác:

Giả danh cán bộ yêu cầu "xác minh thông tin": Đối tượng tự xưng là cán bộ ngân hàng/BHXH, thông báo về việc cần "cập nhật" hoặc "xác minh tài khoản" để tiếp tục nhận trợ cấp. Chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, hoặc chuyển một khoản phí nhỏ để "xử lý hồ sơ".

Gửi link độc hại dọa "khóa tài khoản": Kẻ gian gửi tin nhắn SMS hoặc Zalo với nội dung giả mạo thông báo của BHXH, ví dụ: "Tài khoản của bạn cần cập nhật. Truy cập ngay [link giả] để tiếp tục. Không thực hiện trong 24h sẽ bị khóa." Đây là các liên kết độc hại (phishing) nhằm đánh cắp mật khẩu hoặc cài phần mềm gián điệp.

Hứa hẹn "tăng lương hưu", yêu cầu đóng phí: Đối tượng hứa hẹn có thể giúp tăng mức lương hưu, nhận thêm trợ cấp đặc biệt. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân đóng các khoản "phí dịch vụ", "phí môi giới" không có thật. Khi nạn nhân đã chuyển tiền nhiều lần, chúng sẽ chặn liên lạc và biến mất.

Tạo tình huống khẩn cấp gây hoang mang: Kẻ lừa đảo tạo ra các tình huống "khẩn cấp" như "tài khoản bị đình chỉ", "phát hiện giao dịch bất thường" hoặc "sắp mất quyền lợi hưu trí" để gây hoảng loạn. Mục đích là buộc người cao tuổi phải hành động nhanh chóng mà không kịp suy nghĩ hay kiểm chứng.

Cách phòng tránh để bảo vệ tài sản

Để không trở thành nạn nhân, Công an khuyến cáo người hưởng chế độ hưu trí và người thân cần thực hiện các biện pháp sau:

- Các thành viên trong gia đình cần chủ động cập nhật các thủ đoạn lừa đảo và thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, trợ giúp người lớn tuổi (ông, bà, bố, mẹ) các vấn đề liên quan đến công nghệ và bảo mật thông tin.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin: Không bao giờ cung cấp mật khẩu, mã OTP, số tài khoản hay thông tin cá nhân nhạy cảm cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn. Chỉ tin tưởng kênh chính thức như: Cơ quan BHXH và ngân hàng không bao giờ yêu cầu cung cấp mã OTP hay mật khẩu qua điện thoại/Zalo.

Khi có bất kỳ nghi ngờ nào, người dân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH tại địa phương hoặc gọi đến Tổng đài 1900 9068 (của BHXH Việt Nam) để xác minh. Báo ngay cho Công an: Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.