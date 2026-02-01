Cầm 200k rồi chạy biến đi mất, hành động quay lại của đứa trẻ vùng cao khiến khách Tây phải nể phục

Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế không chỉ là những danh lam thắng cảnh hùng vĩ mà còn là vẻ đẹp của lòng hiếu khách và sự tử tế hiện hữu của mỗi người dân bản địa. Mới đây, một đoạn video ghi lại hành trình khám phá vùng cao của YouTuber Bisko đã tạo nên một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hơn 6 triệu lượt xem chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải.

Mọi chuyện bắt đầu khi Bisko đang loay hoay tìm cách vượt qua một con suối chảy xiết để tìm chỗ cắm trại. Thấy vị khách ngoại quốc gặp khó khăn, nhóm em nhỏ đang tắm suối gần đó đã chẳng ngần ngại xông xáo đến giúp đỡ. Không chỉ chỉ đường, các em còn nhiệt tình hỗ trợ Bisko khuân vác đồ đạc qua suối để tránh bị ướt. Để thay lời cảm ơn chân thành, sau khi sang bờ an toàn, nam YouTuber đã gửi tặng các em 200.000 đồng để mua bánh kẹo. Dù lúc đầu nhóm trẻ thoáng chút ngạc nhiên và nhất quyết từ chối, nhưng sau khi được Bisko nài nỉ và ấn tận tay, các em mới chịu nhận lấy.

Nam du khách được các bạn nhỏ vùng cao giúp đỡ qua sông

Tuy nhiên, điều khiến Bisko và tất cả người xem phải sững sờ chính là diễn biến sau đó ít phút. Thay vì rời đi, nhóm em nhỏ đã vui vẻ chạy quay lại, trên tay là một túi trứng đã được luộc chín kỹ, một chai nước mát và đặc biệt là toàn bộ số tiền thừa sau khi mua đồ. Các em nhất quyết trả lại tiền và tặng quà cho Bisko dù nam du khách đã cố gắng nhét tiền vào túi các em một lần nữa, nhóm trẻ vẫn kiên quyết từ chối với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Nam du khách gửi tiền cho các em nhưng các em từ chối và mua thêm trứng gà, thậm chí là đưa lại tiền thừa cho nam du khách

Hành động tử tế và đầy tự trọng của nhóm em nhỏ mới chỉ mười mấy tuổi đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng quốc tế và Việt Nam. Dưới phần bình luận, không ít người dùng Việt đã bày tỏ lòng tự hào về thế hệ trẻ vùng cao: “Mấy đứa nhỏ quá tuyệt vời, chắc cũng fan của Bin nên mua trứng và luộc sẵn cho Bin luôn”, “Mấy đứa nhỏ ngoan dễ thương ghê á. Tưởng nhận tiền đi mua bánh ăn ai ngờ mua đồ lại cho thanh niên và trả tiền lại quá tự hào về các em”, “Video hay nhất từng xem đối với mình thôi nhé… Xem full các video của anh cái nào cũng hay nhưng video này cực kỳ ấn tượng những đứa trẻ tốt cảnh đẹp đặc biệt đoạn đánh đàn tuyệt đối điện ảnh luôn”.

Được biết, chủ nhân của đoạn video này chính là Bisko, một YouTuber nổi tiếng với hành trình đi bộ xuyên suốt nhiều vùng đất để trải nghiệm cuộc sống thực tế. Anh chia sẻ rằng bản thân vô cùng bất ngờ và cảm động trước sự hiếu khách của con người Việt Nam.

Bisko nổi tiếng với những video đi bộ khắp Việt Nam

Chính những khoảnh khắc nhỏ bé như bịch trứng luộc giữa rừng sâu đã biến hành trình của anh trở nên vô giá. Sự tử tế không cần đến ngôn ngữ cầu kỳ, nó hiện hữu trong ánh mắt trong veo và đôi bàn tay nhỏ bé luôn sẵn sàng sẻ chia của những đứa trẻ vùng cao.

Theo Bisko