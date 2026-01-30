Khách Tây phát cuồng khi thử đặc sản Thanh Hoá nhưng điều dân mạng chú ý lại là cách ăn của anh

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã trở thành "mỏ vàng trải nghiệm" đối với nhiều du khách quốc tế. Từ phở, bún chả, bánh mì cho đến các món ăn đường phố hay đặc sản vùng miền, không ít khách Tây sau khi thử đều hào hứng chia sẻ cảm nhận lên mạng xã hội. Mỗi lần như vậy, cư dân mạng Việt lại có thêm dịp vừa xem phản ứng của người nước ngoài, vừa soi cách họ ăn những món quen thuộc.

Mới đây, một vị khách Tây tiếp tục gây chú ý khi đăng tải clip thưởng thức nem chua Thanh Hoá - món đặc sản nổi tiếng của xứ Thanh, vốn có hương vị khá "kén người ăn", ngay cả với nhiều người Việt. Nhưng điều gây chú ý hơn cả lại là cách anh ấy thưởng thức.

Trong video, anh tỏ ra đặc biệt thích thú với món nem chua và không ngần ngại dành nhiều lời khen. Vị khách nhận xét:

"Nem chua Thanh Hoá là một món ăn rất đặc biệt. Hương vị đậm đà, hơi chua, dày dặn hoàn hảo và gây nghiện điên cuồng. Nó đơn giản, chân thực và được làm tốt đến mức không thứ gì khác có thể sánh được. Một khi bạn đã thử, bạn sẽ hiểu tại sao mọi người lại thích đến vậy".

Chỉ qua vài câu nói, có thể thấy anh khá ấn tượng với sự kết hợp giữa vị chua nhẹ, mặn mà cùng độ dai đặc trưng của nem - yếu tố khiến món ăn này trở thành "chân ái" của nhiều tín đồ ẩm thực, nhưng cũng là rào cản với những ai chưa quen.

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý hơn cả lại không nằm ở lời khen, mà ở cách anh ăn nem chua. Thay vì bóc từng lớp lá chuối và lá đinh lăng như cách thông thường, vị khách Tây lại dùng dao cắt đôi cây nem, sau đó lấy đầu đũa khéo léo rút phần nem bên trong ra. Cách làm này giúp anh lấy được nem khá nhanh, gọn gàng và gần như không bị dính tay.

Chính chi tiết nhỏ này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Nhiều người xem xong không khỏi bật cười vì thấy vừa lạ vừa… hợp lý. Dưới phần bình luận, cư dân mạng để lại hàng loạt phản hồi hài hước:

- "Ai để ý cách anh ấy lấy nem chua ra không?"

- "Nhà tôi làm nem mà giờ mới biết ăn kiểu này cho gọn đấy."

- "Hắn đã nghĩ ra cách bóc mới, anh em đâu!"

- "Ổng có kiểu ăn mới."

Không ít người thừa nhận dù ăn nem chua từ bé nhưng chưa từng nghĩ tới cách bóc này, thậm chí còn cho rằng đây là một "mẹo nhỏ" khá hay, nhất là với những ai ngại tay dính mùi nem.

Nem chua Thanh Hoá vốn là món ăn quen thuộc với người Việt, thường được gói trong nhiều lớp lá, ăn kèm tương ớt. Món này nổi bật bởi vị chua nhẹ lên men tự nhiên, xen lẫn vị mặn, cay, tạo cảm giác vừa lạ miệng vừa dễ "ghiền".

Việc một vị khách Tây không chỉ ăn thử mà còn tỏ ra thích thú, thậm chí sáng tạo ra cách thưởng thức riêng, một lần nữa cho thấy sức hút đặc biệt của ẩm thực Việt. Và đôi khi, chính những chi tiết nhỏ như cách bóc nem cũng đủ khiến cộng đồng mạng có thêm câu chuyện vui để bàn tán rôm rả.

