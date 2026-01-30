Chủ xe đánh giá trải nghiệm đáng tiền trên Lynk & Co 08 EM-P

Trải nghiệm thực tế từ các chủ xe cho thấy mẫu SUV công nghệ đầu bảng này không chỉ nổi bật về vận hành, mà còn mang đến sự an tâm và tiện nghi trong sử dụng hàng ngày.

Không chạy theo cuộc đua thông số hay giá bán, Lynk & Co 08 EM-P tạo dấu ấn với người dùng Việt bằng trải nghiệm thực tế, nơi công nghệ và an toàn được đặt đúng vai trò "đáng tiền". Điều này thể hiện rõ qua chia sẻ của những khách hàng đã trực tiếp sử dụng mẫu SUV này trong đời sống hàng ngày.

Anh Trương Quốc Dũng (40 tuổi, kiến trúc sư, TP Hà Nội) cho biết gia đình anh quyết định mua Lynk & Co 08 EM-P sau khi trực tiếp lái thử và so sánh với nhiều mẫu xe hybrid khác trên thị trường. "Gia đình đang sử dụng chiếc Land Cruiser LC300, nên tôi mua thêm xe để vợ chủ động đi lại khi cần thiết, đưa đón các con đi học trong phố. Sau khi lái thử nhiều xe hybrid khác nhau, vợ tôi đã chọn Lynk & Co 08." Theo anh Dũng, quyết định này đến từ cảm giác khác biệt mà chiếc xe mang lại ngay từ lần trải nghiệm đầu tiên.

Yếu tố quan trọng nhất khiến gia đình anh lựa chọn Lynk & Co 08 EM-P là nền tảng an toàn. "Mình là người rất thích xe nên tìm hiểu kỹ trước khi mua xe cho vợ. Lynk & Co chia sẻ và sử dụng chung nhiều thứ cùng Volvo, đặc biệt là độ an toàn. Chiếc 08 EM-P dùng chung nền tảng khung gầm với một dòng SUV của Volvo nên mình càng an tâm khi chọn xe." Anh nhấn mạnh: "An toàn là yếu tố mình quan tâm hàng đầu khi chọn mua ôtô, đặc biệt là xe thường để chở vợ con đi lại."

Trải nghiệm an toàn trong điều kiện vận hành thực tế cũng được anh Hà Đình Phú (42 tuổi, TP Hà Nội), chủ xe Lynk & Co 08 EM-P phiên bản Halo, đánh giá cao. "Trong một lần di chuyển trên phố, làn đường ngược chiều có xe máy tạt để sang đường, xe lập tức nhận diện tình huống bất ngờ, không cho mình đạp thêm ga, phát cảnh báo và tự động phanh đúng lúc để tránh va chạm." Theo anh Phú, các hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc cũng hoạt động hiệu quả. "Khi lái trên đường cao tốc, xe có nhiều công nghệ hỗ trợ, ví dụ khi người lái buồn ngủ, xe sẽ cảnh báo bằng âm thanh để nhắc nhở tập trung hơn."

Bên cạnh an toàn, khả năng vận hành của nền tảng EM-P Super Hybrid là điểm cộng lớn với người dùng. "Mình đã lái thử xe hybrid của Toyota, Honda và BYD, chủ yếu thiên về khả năng tiết kiệm xăng, nên lái khá buồn tẻ. Còn khi lái thử Lynk & Co 08 thì hoàn toàn khác biệt." Theo anh Dũng, mẫu SUV này mang lại cảm giác tăng tốc rõ rệt, phản hồi chân ga và vô-lăng tốt, nhưng vẫn dễ lái và mượt mà trong điều kiện sử dụng hàng ngày. "Cảm giác chân ga, tăng tốc và vô-lăng rất nhạy bén với người thích lái như mình, hoặc cũng có thể nhẹ nhàng, dễ lái và mượt mà, phù hợp với phụ nữ. Điểm thú vị là dù xe chạy rất khoẻ, lái rất hay nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu, có khi đổ đầy bình xăng đi cả tháng không hết."

Không gian nội thất và trải nghiệm tiện nghi cũng là điểm khiến các chủ xe đánh giá Lynk & Co 08 EM-P tiệm cận nhiều mẫu xe sang. "Dàn loa Harman Kardon của Lynk & Co 08 rất hay và sống động. Chiếc Land Cruiser LC300 của mình phải nâng cấp thêm nhiều thiết bị âm thanh mới đạt được chất lượng tương tự, còn chiếc 08 này thì mình thấy rất thoả mãn." Với mật độ công nghệ dày đặc, Lynk & Co 08 EM-P mang đến trải nghiệm sử dụng mang tính khám phá. "Xe có nhiều công nghệ, thậm chí sau gần hai tháng sở hữu, nhiều tính năng vẫn chưa được sử dụng tới. Nhưng mình thấy việc này khá hay ho, kiểu mỗi lần lái xe sẽ bất chợt khám phá thêm một tính năng mới."

Anh Dũng cũng đánh giá cao sự mượt mà của các hệ thống hỗ trợ lái trong giao thông hàng ngày. "Mình đã hướng dẫn vợ dùng tính năng đi theo xe phía trước, chiếc 08 EM-P điều tiết tốc độ và phanh rất ‘ngọt’, không hề có hiện tượng giật." Theo các chủ xe, chính việc công nghệ hoạt động hiệu quả, dễ sử dụng và không gây cảm giác can thiệp thô bạo đã tạo nên khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm.

Bên cạnh sản phẩm, Lynk & Co 08 EM-P còn được phân phối với chính sách hậu mãi dài hạn và nhiều ưu đãi dành cho khách hàng tiên phong. Mẫu SUV cỡ D này hiện có hai phiên bản Pro và Halo, giá từ 1,299 tỷ đồng, đi kèm chế độ bảo hành dài hạn cho xe và pin, góp phần gia tăng sự yên tâm trong quá trình sử dụng.

Từ góc nhìn của người dùng thực tế, Lynk & Co 08 EM-P không chỉ nổi bật nhờ danh sách công nghệ, mà quan trọng hơn là cách các công nghệ đó vận hành hiệu quả và mang lại sự an tâm. Đây chính là lý do mẫu xe được nhiều chủ xe đánh giá là "trải nghiệm xe sang với mức giá dễ tiếp cận" trong phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam.