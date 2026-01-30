Toyota Motor tiếp tục giữ vững danh hiệu nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới năm thứ sáu liên tiếp, nới rộng khoảng cách với Volkswagen nhờ doanh số bán hàng kỷ lục - bất chấp những biến động thương mại và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Theo báo cáo của doanh số được hãng xe Nhật công bố, doanh số toàn cầu của thương hiệu Toyota và Lexus đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10,5 triệu xe. Doanh số này cũng đã bỏ xa 2 hãng xe xếp sau đến từ Đức và Hàn Quốc là Volkswagen (9 triệu xe) và Hyundai Motor (7,27 triệu xe).

Đáng chú ý, theo CNBC, động lực tăng trưởng chính của Toyota phần lớn đến từ thị trường Mỹ, nơi các mẫu xe như: Prius và RAV4 đang bán rất chạy. Cụ thể, Tại Mỹ, doanh số bán xe Toyota và Lexus tăng 7,3%, đạt 2,93 triệu xe.

Toyota RAV4 là một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ.

Trước đó, hãng xe Nhật đã bị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan ô tô 25%, sau giảm xuống 15%. Nhiều chuyên gia đã dự báo, mức thuế này có thể khiến Toyota chịu thiệt hại 9,7 tỷ đô la. Nhưng thực tế, hãng đã nâng mức dự báo lợi nhuận ròng cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025 lên khoảng 19 tỷ USD.

Lý do Toyota có thể "né" tác động từ thuế để tăng trưởng là bởi hãng đã có chiến lược ứng phó bài bản. ﻿

Cụ thể, Toyota đã chủ động chịu phần chi phí phát sinh do thuế quan, thay vì chuyển chúng sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá.

Đồng thời, hãng cũng tập trung vào sản xuất trong nước và đẩy mạnh hoạt động tại các thị trường khác ngoài nước Mỹ nhằm hạn chế tác động, cụ thể là ở Trung Quốc.

Theo chuyên gia,﻿ Toyota là một trong số ít hãng xe nước ngoài kinh doanh ổn định tại thị trường tỷ dân. Nhờ nhu cầu mạnh mẽ của người dân Trung Quốc đối với xe hybrid và các mẫu xe điện mới như bZ3X, bZ5, hãng đã bán được 1,78 triệu xe trong năm 2025.

Một minh chứng khác cho thấy chiến lược của Toyota đúng đắn là việc hãng xe đối thủ Hyundai Motor đã phải chịu thiệt hại nặng nề trước thuế quan của chính quyền Trump. Tuy doanh thu toàn cầu của hãng xe Hàn Quốc tăng trưởng hơn 6% trong năm 2025, nhưng lợi nhuận lại bị ảnh hưởng bởi thuế quan, giảm 19,5% so với năm trước, 4,1 nghìn tỷ won (2,86 tỷ USD).

Trở lại với câu chuyện của Toyota, dự kiến hãng sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm tài chính vào ngày 6/2 tới đây. Theo ước tính của Reuters và các nhà phân tích, lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh của hãng sẽ phục hồi gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cổ phiếu của Toyota cũng tăng 3% trong phiên giao dịch hôm thứ 5.