Hà Nội: Thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh

30-01-2026 - 14:27 PM | Thị trường

Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan đã phát hiện, thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn tại kho đông lạnh xã Nam Phù. Đáng chú ý, trong đó có sản phẩm đã bốc mùi hôi thối, chuyển màu, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Ngày 30/1, Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, khoảng 6h30 ngày 29/1, Phòng An ninh Kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 - Chi cục QLTT TP Hà Nội đã kiểm tra cơ sở chế biến thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Phát, địa chỉ tại thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù, TP Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi thối, chuyển màu, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra kho lạnh, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 container từ 4–6 tháng; 1 tấn lòng đang trong quá trình sơ chế; 3,6 tấn lòng đã thành phẩm.

Bước đầu xác định, toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi từ các cá nhân và một số doanh nghiệp không rõ nguồn gốc, chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hoá.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Hà

Tiền phong

