‘Bạc ở Việt Nam không khan hiếm, mà do năng lực sản xuất hiện không phục vụ kịp nhu cầu’

Trong buổi lễ ký kết hợp tác hôm 30/1 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat, ông Nguyễn Trung Anh – Chủ tịch Ancarat đã có một số chia sẻ về thị trường bạc Việt Nam.

Theo ông Trung Anh, bạc ở Việt Nam không khan hiếm như nhiều người nghĩ. Tình trạng khan hàng, cháy hàng tại các đơn vị tích trữ cơ bản là do năng lực sản xuất hiện không đáp ứng kịp nhu cầu.

“Khách hàng mua hàng chục ngàn sản phẩm. Số lượng đó chiếm tỷ trọng lớn nên trong thời gian ngắn các nhà máy không thể đáp ứng. Còn về nguyên liệu bạc, Việt Nam vẫn đang liên thông với bạc thế giới. Cơ quan quản lý nhà nước cho phép các công ty nhập bạc nên không khan hiếm”, ông Trung Anh cho hay.

Ông cũng làm rõ thêm về tình trạng khan hiếm bạc trên thế giới: “Bạc thế giới khan hiếm. Điều này đúng nhưng là khan hiếm ở từng quốc gia và khan hiếm ở mức giá nào chứ không phải khan hiếm là không có. Ví dụ, Singapore, Hong Kong có bạc để phục vụ thị trường châu Á. Khi 2 thị trường đó hết thì các kho bạc mới phải chuyển từ London hoặc New York.

Với thị trường Việt Nam, các công ty hiện tại đều đang tăng năng suất sản xuất để phục vụ nhu cầu tích trữ bạc đang lên rất cao của các nhà đầu tư trong nước.

Thêm kênh mua bạc Ancarat online Theo thỏa thuận hợp tác giữa Ancarat và BIDV, khách hàng có thể thanh toán mua bạc miếng, bạc thỏi Ancarat trên ứng dụng BIDV SmartBanking. Khách hàng có thể lựa chọn nhân hàng tại nhà hoặc tại cửa hàng. “Sự hợp tác với BIDV là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Ancarat. Việc đưa sản phẩm bạc chính hãng được phép thanh toán online trên nền tảng ngân hàng số hàng đầu như BIDV SmartBanking không chỉ giúp người dân tiếp cận bạc một cách dễ dàng, minh bạch, mà còn góp phần chuẩn hóa thị trường kim loại quý tại Việt Nam”, ông Trung Anh chia sẻ. Theo tiết lộ của các bên, số lượng bạc cung cấp trên ứng dụng của BIDV đang chiếm 20% năng lực sản xuất của Ancarat và sẽ tiếp tục tăng lên. Đồng thời, sẽ có những bộ sưu tập sản phẩm bạc chỉ bán trên ứng dụng này mà không có trên bất cứ nền tảng nào khác, thậm chí cửa hàng của Ancarat.



