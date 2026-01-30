Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

‘Bạc ở Việt Nam không khan hiếm, mà do năng lực sản xuất hiện không phục vụ kịp nhu cầu’

30-01-2026 - 14:25 PM | Thị trường

Theo ông Nguyễn Trung Anh – Chủ tịch Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat, các công ty ở Việt Nam hiện vẫn có nhiều đối tác để nhập bạc nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu thị trường nên không hề khan hiếm.

Trong buổi lễ ký kết hợp tác hôm 30/1 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat, ông Nguyễn Trung Anh – Chủ tịch Ancarat đã có một số chia sẻ về thị trường bạc Việt Nam.

Theo ông Trung Anh, bạc ở Việt Nam không khan hiếm như nhiều người nghĩ. Tình trạng khan hàng, cháy hàng tại các đơn vị tích trữ cơ bản là do năng lực sản xuất hiện không đáp ứng kịp nhu cầu.

“Khách hàng mua hàng chục ngàn sản phẩm. Số lượng đó chiếm tỷ trọng lớn nên trong thời gian ngắn các nhà máy không thể đáp ứng. Còn về nguyên liệu bạc, Việt Nam vẫn đang liên thông với bạc thế giới. Cơ quan quản lý nhà nước cho phép các công ty nhập bạc nên không khan hiếm”, ông Trung Anh cho hay.

‘Bạc ở Việt Nam không khan hiếm, mà do năng lực sản xuất hiện không phục vụ kịp nhu cầu’ - Ảnh 1.

Ông cũng làm rõ thêm về tình trạng khan hiếm bạc trên thế giới: “Bạc thế giới khan hiếm. Điều này đúng nhưng là khan hiếm ở từng quốc gia và khan hiếm ở mức giá nào chứ không phải khan hiếm là không có. Ví dụ, Singapore, Hong Kong có bạc để phục vụ thị trường châu Á. Khi 2 thị trường đó hết thì các kho bạc mới phải chuyển từ London hoặc New York.

Với thị trường Việt Nam, các công ty hiện tại đều đang tăng năng suất sản xuất để phục vụ nhu cầu tích trữ bạc đang lên rất cao của các nhà đầu tư trong nước.

Thêm kênh mua bạc Ancarat online

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Ancarat và BIDV, khách hàng có thể thanh toán mua bạc miếng, bạc thỏi Ancarat trên ứng dụng BIDV SmartBanking. Khách hàng có thể lựa chọn nhân hàng tại nhà hoặc tại cửa hàng.

“Sự hợp tác với BIDV là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Ancarat. Việc đưa sản phẩm bạc chính hãng được phép thanh toán online trên nền tảng ngân hàng số hàng đầu như BIDV SmartBanking không chỉ giúp người dân tiếp cận bạc một cách dễ dàng, minh bạch, mà còn góp phần chuẩn hóa thị trường kim loại quý tại Việt Nam”, ông Trung Anh chia sẻ.

‘Bạc ở Việt Nam không khan hiếm, mà do năng lực sản xuất hiện không phục vụ kịp nhu cầu’ - Ảnh 2.

Theo tiết lộ của các bên, số lượng bạc cung cấp trên ứng dụng của BIDV đang chiếm 20% năng lực sản xuất của Ancarat và sẽ tiếp tục tăng lên. Đồng thời, sẽ có những bộ sưu tập sản phẩm bạc chỉ bán trên ứng dụng này mà không có trên bất cứ nền tảng nào khác, thậm chí cửa hàng của Ancarat.


Đức Nam

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: Bạc - kênh đầu tư mới

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sở hữu 'mỏ vàng' gì mà thu gần 40 tỷ USD năm qua: Mỹ liên tục săn lùng, nước ta là ‘trùm’ đứng thứ 3 thế giới

Việt Nam sở hữu 'mỏ vàng' gì mà thu gần 40 tỷ USD năm qua: Mỹ liên tục săn lùng, nước ta là ‘trùm’ đứng thứ 3 thế giới Nổi bật

VinFast của ông Phạm Nhật Vượng ra mắt liền lúc 7 xe máy điện hoàn toàn mới, quy hoạch lại cả 3 dòng sản phẩm

VinFast của ông Phạm Nhật Vượng ra mắt liền lúc 7 xe máy điện hoàn toàn mới, quy hoạch lại cả 3 dòng sản phẩm Nổi bật

Mua vàng, tậu SH... nhân viên Điện máy Xanh lên 'thực đơn' gì để giải ngân gói thưởng Tết cao nhất lên đến 200 triệu?

Mua vàng, tậu SH... nhân viên Điện máy Xanh lên 'thực đơn' gì để giải ngân gói thưởng Tết cao nhất lên đến 200 triệu?

13:30 , 30/01/2026
Một quốc gia vừa nhập khẩu gạo tăng gấp 95 lần trong năm 2025, Thái Lan, Việt Nam đều không phải nhà cung cấp lớn nhất

Một quốc gia vừa nhập khẩu gạo tăng gấp 95 lần trong năm 2025, Thái Lan, Việt Nam đều không phải nhà cung cấp lớn nhất

13:28 , 30/01/2026
Lâm Đồng: Phát hiện 7 tấn cà phê trộn đậu nành, hương liệu

Lâm Đồng: Phát hiện 7 tấn cà phê trộn đậu nành, hương liệu

11:09 , 30/01/2026
Làng lá dong vào vụ thu hoạch Tết, người trồng 'hái tiền' mỏi tay

Làng lá dong vào vụ thu hoạch Tết, người trồng 'hái tiền' mỏi tay

10:35 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên