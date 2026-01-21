‘Phải rất can đảm mới đầu tư bạc lúc này’

Theo Peter Kinsella, Trưởng bộ phận Ngoại hối toàn cầu tại UBP, các nhà đầu tư không nên kỳ vọng lợi nhuận từ bạc ở mức giá hiện tại.

Khi được hỏi về việc các nhà đầu tư nên làm gì với giá bạc đã tăng hơn 30% trong năm nay, ông Kinsella đã đưa ra quan điểm của mình: “Chắc chắn là bạn không nên mua ở mức giá hiện tại. Tôi nghĩ bạn phải khá liều lĩnh mới mua bạc, xét đến mức tăng 50, 60% chỉ trong hai hoặc ba tháng qua. Nếu bạn mua ở mức giá hiện tại - mức giá đã cao nhất mọi thời đại trong nhiều năm - cộng thêm mức độ biến động đó, bạn phải rất can đảm mới làm vậy.”

Kinsella cho biết thông báo tuần trước rằng Mỹ sẽ không áp thuế đối với bạc là “một vấn đề khá quan trọng”.

“Những gì chúng ta đã thấy trong những tháng gần đây, sự gia tăng mạnh mẽ lượng dự trữ bạc của Mỹ, giờ đây tôi nhận thấy rằng lượng dự trữ đó có khả năng sẽ chảy sang các nơi khác, một phần, do đó làm giảm tỷ lệ cho thuê toàn cầu,” ông nói. “Chắc chắn, luận điểm về sự thiếu hụt đáng kể bạc vật chất có lẽ không hợp lý khi bạn tính toán kỹ. Chúng ta đang ở thời điểm mà hệ số beta của bạc so với vàng đã phát huy tác dụng rất lớn".

Giá bạc tăng nóng 200% trong một năm qua.

“Tôi nghĩ đó là câu chuyện về việc định giá lại bạc. Nhưng nếu bạc tiếp tục tăng mạnh so với mức hiện tại, tỷ lệ vàng/bạc sẽ lên khoảng 40 hoặc 30 - mức quá thấp so với trung bình lịch sử là khoảng 65,” ông nói thêm. “Ví dụ, nếu chúng ta thấy vàng tiếp tục tăng nhẹ lên khoảng 5.000 đô la một ounce vào cuối năm, và bạn giả định tỷ lệ vàng/bạc tăng nhẹ, thì giá bạc sẽ ở mức tương đương với mức hiện tại vào cuối năm 2026. Vì vậy, tôi thực sự khó có thể mua bạc ở mức giá hiện tại”.

Nhưng đối với vàng thì câu chuyện lại hoàn toàn khác, Kinsella cho rằng kim loại quý này vẫn đáng mua ngay cả ở mức giá cao kỷ lục hiện nay.

“Chắc chắn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa,” ông nói. “Nếu bạn nghĩ về những gì chúng ta đã chứng kiến trong ba tuần đầu năm, vụ Tổng thống Venezuela, giờ là những lời đe dọa về Greenland, vv… Chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên, tôi cho rằng, chủ nghĩa dân tộc tài nguyên rất rõ ràng giữa các cường quốc. Chúng ta đang thấy điều đó một cách rõ ràng ở Venezuela, và tiếp theo là ở Greenland”.

“Điều đó cho thấy chủ đề địa chính trị này có thể thay đổi bất cứ lúc nào,” Kinsella nói. “Và tiền tệ không nhất thiết là cách tốt nhất để đối phó.”

“Cách tốt nhất để đối phó là thông qua việc đầu tư vào kim loại quý, và do đó, chắc chắn có tiềm năng tăng giá đối với vàng.”