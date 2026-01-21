Cả năm chỉ bán được 50 chiếc - 2 mẫu xe Nhật ngậm ngùi rời thị trường Việt

Theo cập nhật mới nhất từ danh mục sản phẩm của Honda Việt Nam và hệ thống phân phối của Thaco Mazda, hai mẫu xe sedan hạng D là Honda Accord và Mazda6 đã không còn xuất hiện.

Việc rút lui của 2 mẫu xe này không gây quá nhiều bất ngờ khi cả hai đều trải qua một thời gian dài đối mặt với tình trạng doanh số ế ẩm.

Cụ thể, theo báo cáo kinh doanh của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số của Honda Accord trong năm 2025 chỉ đạt 42 xe. Riêng tháng 12/2025, mẫu xe này chỉ bán được đúng 2 chiếc, thậm chí có những tháng ghi nhận doanh số bằng không.

Tương tự, Mazda6 cũng không nằm ngoài vòng xoáy sụt giảm, lượng xe bán ra trong năm 2025 chỉ có 56 xe. Đặc biệt, từ khoảng cuối tháng 9/2025 các đại lý Mazda đã dừng nhận đặt cọc xe. Tính từ đó đến nay, mẫu xe này cũng không ghi nhận thêm bất cứ thông tin nào liên quan đến doanh số.

Khi doanh số bán ra quá thấp, chi phí duy trì dây chuyền lắp ráp, nhập khẩu và lưu kho trở thành gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn sâu hơn vào bức tranh toàn cảnh, sự thoái trào của Honda Accord và Mazda6 còn đến từ ba yếu tố cốt lõi trong sự chuyển dịch của thị trường ô tô Việt Nam.

Doanh số 2 mẫu xe Nhật sụt giảm theo từng năm.

Nguyên nhân đầu tiên là về giá bán, với ngân sách dao động từ 900 triệu đồng đến hơn 1,3 tỷ đồng, người mua hiện nay có quá nhiều sự lựa chọn, từ SUV, CUV đến xe điện.

Nguyên nhân tiếp theo là sự lên ngôi mạnh mẽ của các dòng xe gầm cao như SUV và Crossover. Minh chứng là 9/10 mẫu xe xăng bán chạy nhất năm 2025 là xe gầm cao. Xe sedan duy nhất lọt vào danh sách này là Toyota Vios với 13.424 xe.

Các mẫu xe SUV, CUV không chỉ mang lại tầm nhìn thoáng đãng cho người lái mà còn cung cấp không gian nội thất tối ưu cho nhu cầu di chuyển của gia đình. Sự tiện dụng của những chiếc xe gầm cao đã dần thay thế vị trí của những chiếc sedan hạng D vốn có gầm thấp và thân xe dài, gây khó khăn khi xoay xở trong không gian hẹp.

Nguyên nhân thứ 3 nằm ở sức ép đến từ sự bùng nổ của xe điện, tiêu biểu là VinFast. Trong năm 2025, VinFast đã thiết lập kỷ lục khi bàn giao hơn 175.000 xe điện tại thị trường Việt Nam và chiếm lĩnh gần 30% thị phần toàn ngành.

Doanh số ấn tượng của các mẫu xe gầm cao như VF 6 với hơn 23.000 chiếc hay VF 5, VF3 đã trực tiếp áp đảo các dòng xe xăng truyền thống.

Cuối cùng là sự đổ bộ ồ ạt của các dòng xe Trung Quốc giá rẻ với cấu hình mạnh mẽ. Hàng loạt thương hiệu như BYD, Geely hay Omoda & Jaecoo... gia nhập với những mẫu xe gầm cao có khung gầm chắc chắn và hàm lượng công nghệ vượt trội. Song song với đó là những cam kết gắn bó lâu dài với thị trường.



Geely đã mở rộng đến 47 đại lý trong năm 2025 và hướng đến 56 đại lý trong quý I/2026. Omoda & Jaecoo cũng gấp rút hoàn tất việc xây dựng nhà máy ở Hưng Yên và sẽ ra mắt 16 mẫu xe mới trong năm nay.

Các hãng xe Trung Quốc cũng đang ồ ạt vào thị trường Việt Nam, pha loãng thị phần của các thương hiệu truyền thống.

Sự rời đi của Honda Accord và Mazda6 khiến phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam hiện nay chỉ còn lại một vài đại diện tiêu biểu như Toyota Camry hay Kia K5. Trong đó, Toyota Camry vẫn duy trì được vị thế nhờ vào hình ảnh thương hiệu lâu đời và sự tin dùng từ nhóm khách hàng doanh nghiệp cũng như các cơ quan nhà nước.

Trong khi đó, Kia K5 nỗ lực tìm kiếm khách hàng bằng cách tập trung vào thiết kế trẻ trung và mức giá cạnh tranh nhất trong nhóm. Tuy nhiên, cục diện chung cho thấy phân khúc này đang ngày càng thu hẹp phạm vi ảnh hưởng và không còn đóng vai trò chủ đạo trong doanh số của các hãng xe như trước đây.

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới, nơi mà tính đa dụng và trải nghiệm công nghệ được đặt lên hàng đầu, thay thế cho những tiêu chuẩn về sự sang trọng theo lối mòn của các dòng sedan truyền thống.