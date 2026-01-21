Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng thống Philippines thông báo về "kho báu" 2,8 tỷ m3 vừa phát hiện

21-01-2026 - 06:47 AM | Thị trường

"Kho báu" khổng lồ này chứa những gì?

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm thứ Hai 19/1 cho biết đã tìm thấy khí đốt tự nhiên và khí ngưng tụ (condensate) tại một giếng khoan gần mỏ khí Malampaya hiện có ngoài khơi đảo Palawan, đây là phát hiện khí đốt tự nhiên đầu tiên của nước này trong hơn một thập kỷ, Reuters thông tin.

Kho báu ngoài khơi Philippines mới phát hiện - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đọc bài phát biểu Thông điệp Quốc gia lần thứ tư (SONA) tại Hạ viện, ở Thành phố Quezon, Metro Manila, Philippines, ngày 28 tháng 7 năm 2025. REUTERS/Lisa Marie David.

Giếng khoan mới này, được gọi là Malampaya East One (MAE-1), ước tính chứa khoảng 98 tỷ feet khối khí đốt (2,8 tỷ m3).

“Trữ lượng này tương đương với gần 14 tỷ kilowatt-giờ điện mỗi năm. Có nghĩa là nó có thể cung cấp điện cho hơn 5,7 triệu hộ gia đình, hoặc 9.500 tòa nhà, hoặc gần 200.000 trường học trong một năm”, theo lời ông Marcos.

Ngoài khí đốt tự nhiên, MAE-1 còn bao gồm cả condensate, một loại nhiên liệu lỏng có giá trị cao dùng để sản xuất xăng, dầu hỏa (KO) diesel (DO), fuel oil (FO) hoặc làm dung môi công nghiệp. Những nguồn tài nguyên bổ sung này có thể giúp hỗ trợ nỗ lực của chính phủ trong việc ổn định nguồn cung cấp điện.

Theo Reuters, Philippines, quốc gia có 110 triệu dân và sở hữu lưới điện phụ thuộc vào than đá nhiều nhất Đông Nam Á, đang rất muốn thúc đẩy việc sử dụng khí đốt và năng lượng tái tạo để sản xuất điện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Mỏ khí mới MAE-1 đóng vai trò cầu nối quan trọng trong chuyển đổi năng lượng của Philippines. Khí đốt tự nhiên sạch hơn than đá rất nhiều (ít phát thải CO2 và chất ô nhiễm hơn), nên việc bổ sung nguồn khí nội địa giúp quốc gia giảm dần phụ thuộc than – nguồn chính gây ô nhiễm và chi phí cao.

Trong bối cảnh Philippines đang nhập khẩu LNG đắt đỏ và đối mặt nguy cơ thiếu điện, phát hiện này hỗ trợ mục tiêu cân bằng giữa an ninh năng lượng ngắn hạn và giảm phát thải dài hạn, góp phần vào cam kết chuyển đổi xanh của khu vực Đông Nam Á.

Theo Trang Ly

Đời sống và Pháp luật

