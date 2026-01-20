Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vé số Vietlott "nổ" giải Jackpot 1 hơn 257 tỉ đồng

20-01-2026 - 20:24 PM | Thị trường

Một tờ vé số loại hình Power 6/55 của Vietlott trúng giải Jackpot 1 thuộc kỳ quay số ngày 20-1.

Vé số Vietlott "nổ" giải Jackpot 1 hơn 257 tỉ đồng - Ảnh 1.

Thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay, tại kỳ quay số diễn ra vào cuối ngày 20-1, Vietlott xác định 1 vé số Power 6/55 đã trúng giải Jackpot 1 giá trị hơn 257 tỉ đồng.

Tờ vé số Power 6/55 may mắn có 6 cặp số 28-20-26-04-37-41 trùng với kết quả của giải Jackpot 1

Theo "luật chơi"chủ nhân trúng giải Jackpot 1 phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% (khoảng 25,7 tỉ đồng)

Giới kinh doanh xổ số cho biết nhiều năm qua, Vietlott đã mở rộng mạng lưới bán vé trực tiếp trên toàn quốc. Đặc biệt, số lượng tài khoản đăng ký dự thưởng kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng Vietlott SMS) đã tăng lên trên 2,5 triệu tài khoản.

Thế nên, sau hàng chục kỳ quay số chưa có vé trúng, giá trị cộng dồn giải Jackpot 1 của vé số Power 6/55 đã tăng lên rất cao. Từ đó, người dân tăng sức mua, số lượng vé phát hành rất lớn nên đã có 1 vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 1.

Tuy nhiên, tại kỳ quay số ngày 20-1, giải Jackpot 2 trị giá hơn 18,5 tỉ đồng vẫn chưa có vé trúng. Vì thế, người chơi vé số Vietlott có thể còn tăng sức mua trong kỳ quay số tiếp theo với kỳ vọng sẽ trúng thưởng giải này.

Theo Thy Thơ

Người Lao Động

Từ Khóa:
vietlott

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải cá tra hay cá ngừ, một sản vật của Việt Nam được người Mỹ cực kỳ mê: Xuất khẩu tăng 141%, châu Âu, Trung Đông đều ưa chuộng

Không phải cá tra hay cá ngừ, một sản vật của Việt Nam được người Mỹ cực kỳ mê: Xuất khẩu tăng 141%, châu Âu, Trung Đông đều ưa chuộng Nổi bật

VinFast của ông Phạm Nhật Vượng tung mẫu Limo Green phiên bản 'biển trắng', giá 819 triệu đồng

VinFast của ông Phạm Nhật Vượng tung mẫu Limo Green phiên bản 'biển trắng', giá 819 triệu đồng Nổi bật

Lúa Việt làm nên kỳ tích tại Cuba, nhập khẩu gạo xuống mức thấp kỷ lục

Lúa Việt làm nên kỳ tích tại Cuba, nhập khẩu gạo xuống mức thấp kỷ lục

20:05 , 20/01/2026
Vừa siết xuất khẩu, Trung Quốc lại chuẩn bị bắt tay với ông trùm đất hiếm châu Á: Trữ lượng 16,1 triệu tấn

Vừa siết xuất khẩu, Trung Quốc lại chuẩn bị bắt tay với ông trùm đất hiếm châu Á: Trữ lượng 16,1 triệu tấn

19:27 , 20/01/2026
Cách nhận biết giò chả chứa hàn the cực độc hại: Đi chợ nhiều nhưng nhiều người không hề biết

Cách nhận biết giò chả chứa hàn the cực độc hại: Đi chợ nhiều nhưng nhiều người không hề biết

19:19 , 20/01/2026
Phát hiện nhiều sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Phát hiện nhiều sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng

18:35 , 20/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên