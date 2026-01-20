Vé số Vietlott "nổ" giải Jackpot 1 hơn 257 tỉ đồng

Thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay, tại kỳ quay số diễn ra vào cuối ngày 20-1, Vietlott xác định 1 vé số Power 6/55 đã trúng giải Jackpot 1 giá trị hơn 257 tỉ đồng.

Tờ vé số Power 6/55 may mắn có 6 cặp số 28-20-26-04-37-41 trùng với kết quả của giải Jackpot 1

Theo "luật chơi"chủ nhân trúng giải Jackpot 1 phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% (khoảng 25,7 tỉ đồng)

Giới kinh doanh xổ số cho biết nhiều năm qua, Vietlott đã mở rộng mạng lưới bán vé trực tiếp trên toàn quốc. Đặc biệt, số lượng tài khoản đăng ký dự thưởng kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng Vietlott SMS) đã tăng lên trên 2,5 triệu tài khoản.

Thế nên, sau hàng chục kỳ quay số chưa có vé trúng, giá trị cộng dồn giải Jackpot 1 của vé số Power 6/55 đã tăng lên rất cao. Từ đó, người dân tăng sức mua, số lượng vé phát hành rất lớn nên đã có 1 vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 1.

Tuy nhiên, tại kỳ quay số ngày 20-1, giải Jackpot 2 trị giá hơn 18,5 tỉ đồng vẫn chưa có vé trúng. Vì thế, người chơi vé số Vietlott có thể còn tăng sức mua trong kỳ quay số tiếp theo với kỳ vọng sẽ trúng thưởng giải này.