Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện nhiều sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng

20-01-2026 - 18:35 PM | Thị trường

Hàng trăm sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng được hộ kinh doanh trưng bày công khai.

Ngày 20-1, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng làm nhiệm vụ vừa phát hiện hàng trăm sản phẩm quần áo giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Phát hiện lượng lớn sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng khi kiểm tra. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Đội QLTT số 9 phát hiện 7 hộ kinh doanh quần áo may sẵn trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang bày bán 257 sản phẩm quần áo các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Những sản phẩm trên được trưng bày công khai tại các quầy, kệ hàng… để người tiêu dùng lựa chọn. Tại thời điểm kiểm tra, các hộ kinh doanh không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa nêu trên cũng như không có tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với các nhãn hiệu đang được pháp luật bảo hộ.

Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm đã được thu giữ để xử lý theo quy định. Trên cơ sở xác nhận của đại diện hợp pháp được chủ sở hữu nhãn hiệu ủy quyền tại Việt Nam, 257 sản phẩm quần áo bị kiểm tra đều là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu. Các hộ kinh doanh vi phạm đã bị xử phạt hơn 50 triệu đồng, còn tang vật vi phạm bị buộc tiêu hủy.

Trước đó, vào chiều 13-1, Đội QLTT số 6 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm do bà V.N.T. làm chủ ở xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 4 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Hàng giả, hàng nhái vẫn trêu ngươi (*): "Lá chắn" trên môi trường số

Theo Vân Du - Phúc Nguyên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải cá tra hay cá ngừ, một sản vật của Việt Nam được người Mỹ cực kỳ mê: Xuất khẩu tăng 141%, châu Âu, Trung Đông đều ưa chuộng

Không phải cá tra hay cá ngừ, một sản vật của Việt Nam được người Mỹ cực kỳ mê: Xuất khẩu tăng 141%, châu Âu, Trung Đông đều ưa chuộng Nổi bật

VinFast của ông Phạm Nhật Vượng tung mẫu Limo Green phiên bản 'biển trắng', giá 819 triệu đồng

VinFast của ông Phạm Nhật Vượng tung mẫu Limo Green phiên bản 'biển trắng', giá 819 triệu đồng Nổi bật

Nga đón cú sốc nặng: Một khách ruột chuẩn bị quay lưng với Moscow, nhập khẩu dầu từ Venezuela

Nga đón cú sốc nặng: Một khách ruột chuẩn bị quay lưng với Moscow, nhập khẩu dầu từ Venezuela

18:18 , 20/01/2026
Mua combo AI TV, nhận quà Tết lớn từ Samsung

Mua combo AI TV, nhận quà Tết lớn từ Samsung

17:00 , 20/01/2026
SUV cỡ A của Toyota vừa ra mắt phiên bản 2026: Giá rẻ như Kia Morning - sẽ sớm về Việt Nam

SUV cỡ A của Toyota vừa ra mắt phiên bản 2026: Giá rẻ như Kia Morning - sẽ sớm về Việt Nam

16:56 , 20/01/2026
Thanh long nghịch vụ hút hàng, giá cao dịp cận Tết

Thanh long nghịch vụ hút hàng, giá cao dịp cận Tết

16:50 , 20/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên