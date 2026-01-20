Phát hiện nhiều sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Ngày 20-1, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng làm nhiệm vụ vừa phát hiện hàng trăm sản phẩm quần áo giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng khi kiểm tra. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau



Theo thông tin ban đầu, trước đó, Đội QLTT số 9 phát hiện 7 hộ kinh doanh quần áo may sẵn trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang bày bán 257 sản phẩm quần áo các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Những sản phẩm trên được trưng bày công khai tại các quầy, kệ hàng… để người tiêu dùng lựa chọn. Tại thời điểm kiểm tra, các hộ kinh doanh không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa nêu trên cũng như không có tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với các nhãn hiệu đang được pháp luật bảo hộ.

Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm đã được thu giữ để xử lý theo quy định. Trên cơ sở xác nhận của đại diện hợp pháp được chủ sở hữu nhãn hiệu ủy quyền tại Việt Nam, 257 sản phẩm quần áo bị kiểm tra đều là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu. Các hộ kinh doanh vi phạm đã bị xử phạt hơn 50 triệu đồng, còn tang vật vi phạm bị buộc tiêu hủy.