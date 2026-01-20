Ảnh minh họa

Công ty Lọc dầu và Hóa dầu Mangalore (Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited – MRPL), doanh nghiệp nhà nước của Ấn Độ, đang xem xét khả năng mua dầu thô từ Venezuela sau khi ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu dầu từ Nga, theo chia sẻ của lãnh đạo công ty với giới phân tích.

Trả lời phỏng vấn Reuters ngày 19/1, ông Devendra Kumar, Giám đốc tài chính MRPL, cho biết công ty đang tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các lệnh trừng phạt quốc tế hiện hành. “Hiện tại, MRPL không nhập khẩu bất kỳ lô dầu thô nào có nguồn gốc từ Nga”, ông Kumar nhấn mạnh.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã ngừng hoặc cắt giảm đáng kể lượng dầu thô mua từ Nga sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với hai tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga là Rosneft và Lukoil vào cuối tháng 10.

Hiện nay, khoảng 40% nhu cầu dầu thô của MRPL được đáp ứng từ khu vực Trung Đông. Phần còn lại đến từ các lô hàng mua trên thị trường giao ngay và nguồn dầu sản xuất trong nước. Ban lãnh đạo MRPL cho biết công ty đang tích cực đánh giá khả năng nhập khẩu dầu thô từ Venezuela, với điều kiện các yếu tố thương mại – đặc biệt là chi phí vận chuyển phải đủ cạnh tranh.

Không chỉ MRPL, các tập đoàn lọc dầu lớn khác của Ấn Độ cũng đang theo dõi sát diễn biến nguồn cung từ quốc gia Nam Mỹ này. Reliance Industries, tập đoàn lọc dầu tư nhân lớn nhất Ấn Độ, đầu tháng này cho biết sẽ cân nhắc mua dầu thô Venezuela nếu việc bán cho các khách hàng không thuộc Mỹ được cho phép.

Xu hướng các nhà máy lọc dầu Ấn Độ chuyển hướng sang dầu Venezuela phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong các dòng chảy thương mại dầu mỏ toàn cầu. Diễn biến này được thúc đẩy sau khi Mỹ cho phép xuất khẩu hạn chế dầu mỏ của Venezuela, trong bối cảnh tình hình chính trị tại quốc gia này có nhiều biến động.

Theo các nguồn tin thương mại, hai “ông lớn” kinh doanh dầu mỏ độc lập là Vitol và Trafigura đang chào bán dầu thô Venezuela cho các nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc và Ấn Độ, với kế hoạch giao hàng từ tháng 3. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai công ty nhận được giấy phép đặc biệt của Mỹ nhằm hỗ trợ hoạt động tiếp thị dầu của Venezuela.

Trafigura cho biết, theo yêu cầu của chính phủ Mỹ, công ty cùng với Vitol đang cung cấp các dịch vụ hậu cần và tiếp thị để tạo điều kiện cho việc bán dầu thô Venezuela ra thị trường quốc tế. Thông tin này được công bố ngày 9/1, sau cuộc gặp giữa các lãnh đạo ngành dầu mỏ và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Đáng chú ý, Vitol – nhà kinh doanh dầu mỏ độc lập lớn nhất thế giới được cho là đã tiếp cận các nhà máy lọc dầu do nhà nước Ấn Độ kiểm soát, chào bán dầu thô Venezuela với mức chiết khấu khoảng 8–8,5 USD/thùng so với giá dầu Brent ICE. Mức giá ưu đãi này được xem là một trong những yếu tố khiến dầu Venezuela trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà máy lọc dầu châu Á trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu đang tái cơ cấu mạnh mẽ.

Theo Reuters﻿