20-01-2026 - 19:19 PM | Thị trường

Nhiều người nghĩ mình đã mua được mẻ giò chả ngon, nhưng thực chất chúng lại chứa hàn the mà người mua không hề biết.

Mới đây, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội, trong quá trình tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp cận Tết, lực lượng chức năng phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra một cơ sở sản xuất – kinh doanh giò chả trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, khu vực phố cổ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang trực tiếp sản xuất giò chả có dấu hiệu vi phạm. Kết quả test nhanh cho thấy nhiều mẫu sản phẩm dương tính với hàn the, loại phụ gia bị cấm hoàn toàn trong chế biến thực phẩm. Lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm kg giò chả thành phẩm cùng hàn the nguyên chất được cất giữ tại khu vực sản xuất. Chủ cơ sở thừa nhận việc sử dụng hàn the nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản trước khi đưa ra thị trường.

Cách nhận biết giò chả chứa hàn the cực độc hại: Đi chợ nhiều nhưng nhiều người không hề biết - Ảnh 1.
Cách nhận biết giò chả chứa hàn the cực độc hại: Đi chợ nhiều nhưng nhiều người không hề biết - Ảnh 2.

Phát hiện hàn the tại cơ sở bán giò chả ở Hà Nội (Ảnh Báo SK&DS, Báo Lao Động)

Sự việc không chỉ gây lo ngại về an toàn sức khỏe, mà còn đặt ra câu hỏi quen thuộc với nhiều người nội trợ: Làm thế nào để nhận biết giò chả có hàn the ngay từ lúc đi chợ?

Nhận biết nhanh giò, chả chứa hàn the

Từ các khuyến cáo của cơ quan y tế và kinh nghiệm kiểm tra thực tế, người tiêu dùng có thể nhận biết giò chả chứa hàn the qua một số đặc điểm thường gặp.

Trước hết là độ dai giòn bất thường. Giò chả có hàn the thường rất “sật”, khi ấn tay vào nhanh chóng đàn hồi trở lại. Trong khi đó, giò chả làm theo cách truyền thống chỉ dai vừa phải, mềm và có độ đàn hồi tự nhiên.

Tiếp đến là mặt cắt quá mịn và bóng. Lát giò chứa hàn the thường mịn bất thường, gần như không thấy lỗ rỗ khí, bề mặt cắt trông ướt và bóng. Giò chả sạch thường có mặt cắt không hoàn toàn nhẵn, xuất hiện các lỗ nhỏ li ti do quá trình quết thịt.

Cách nhận biết giò chả chứa hàn the cực độc hại: Đi chợ nhiều nhưng nhiều người không hề biết - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Một dấu hiệu khác là khả năng để lâu không hỏng. Theo cảnh báo từ Bộ Y tế, nếu giò chả để ở nhiệt độ thường nhiều giờ nhưng không chua, không nhớt, mùi gần như không thay đổi, người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác. Giò chả không dùng phụ gia cấm sẽ xuống chất lượng khá nhanh nếu bảo quản không đúng cách.

Cuối cùng là mùi vị kém tự nhiên. Giò chả có hàn the thường ít mùi thơm của thịt và nước mắm, ăn có cảm giác nhạt, dù nhìn bên ngoài rất đẹp mắt.

Cách nhận biết giò chả chứa hàn the cực độc hại: Đi chợ nhiều nhưng nhiều người không hề biết - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Trước thực trạng hàn the vẫn bị lén lút sử dụng trong một số cơ sở nhỏ lẻ, cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng ưu tiên mua giò chả tại các cơ sở uy tín, có nhãn mác, địa chỉ sản xuất và hạn sử dụng rõ ràng. Với giò chả bán tại chợ truyền thống, cần chú ý đến các dấu hiệu bất thường về độ dai, mùi vị và khả năng bảo quản.

Cơ quan chức năng cũng khuyến nghị, khi phát hiện nghi vấn thực phẩm không an toàn, người dân nên thông tin kịp thời tới lực lượng quản lý thị trường hoặc cơ quan y tế địa phương để được kiểm tra, xử lý.

Vì sao hàn the đặc biệt nguy hiểm với sức khỏe?

Theo Bộ Y tế Việt Nam, hàn the (borax) đã bị cấm tuyệt đối trong thực phẩm do không có ngưỡng an toàn cho người sử dụng. Việc hấp thụ hàn the trong thời gian dài có thể gây tổn thương gan, thận, rối loạn tiêu hóa, thậm chí ảnh hưởng hệ thần kinh, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Các tài liệu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng chỉ ra rằng, hàn the không có giá trị dinh dưỡng, nhưng lại dễ bị lạm dụng trong một số thực phẩm truyền thống như giò chả để tạo cảm giác “dai ngon” giả tạo, đánh lừa thị giác và vị giác người tiêu dùng.

Theo Thu Phương

Đời sống và Pháp luật

