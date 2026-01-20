Sắp mở bán ô tô điện Toyota lớn hơn Camry: 'Ruột' Huawei, tầm hoạt động 700 km, giá tương đương 760 triệu đồng

Sau khi chính thức ra mắt vào cuối năm 2025, mẫu sedan thuần điện phân khúc D của liên doanh GAC-Toyota là bZ7 sẽ chính thức mở bán vào tháng 3 tới đây tại thị trường Trung Quốc. Xe có giá bán khoảng 200.000 nhân dân tệ (tương đương 29.000 USD, khoảng 760 triệu đồng).

Đây là một trong những mẫu xe đầu tiên trong ngành tích hợp hệ sinh thái thông minh Xiaomi, được trang bị hệ điều hành HarmonyOS 5.0 của Huawei, mô hình AI Momenta R6 Flywheel cho hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) và hệ thống động cơ điện DriveONE của Huawei.

Bên ngoài, GAC-Toyota bZ7 sở hữu thiết kế fastback, với đèn chạy ban ngày hình chữ C đặc trưng của Toyota và dải đèn LED xuyên suốt ở giữa phía trước. Xe được trang bị cảm biến lidar trên nóc. Phía sau, đèn hậu trải dài toàn bộ chiều rộng xe tương tự như phía trước.

Ngoài cảm biến lidar trên nóc xe, GAC-Toyota bZ7 còn được trang bị năm radar sóng milimét, 11 camera và 10 radar siêu âm cho hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS), và sử dụng chip lái tự động Nvidia. Mẫu Momenta R6 Flywheel có thể thực hiện chức năng NOA (No-Acade on Action) trong đô thị và tốc độ cao, hỗ trợ đỗ xe từ xa và hỗ trợ đỗ xe hoàn toàn tự động.

Được định vị là một chiếc sedan cỡ trung đến lớn, GAC-Toyota có kích thước 5130/1965/1506 mm (dài/rộng/cao), với chiều dài cơ sở 3020 mm. Để so sánh, mẫu sedan trứ danh của Toyota là Camry thế hệ mới nhất có chiều dài 4.915 mm, chiều dài cơ sở 2.825 mm.

Người dùng có thể lựa chọn từ bảy màu ngoại thất: đỏ, trắng bạc, xám, đen, xanh lá cây và vàng.

Được trang bị hệ thống DriveONE của Huawei, GAC-Toyota bZ7 có hai động cơ điện với công suất tối đa 207 kW (278 mã lực), và sử dụng pin lithium sắt photphat của CATL với dung lượng 88,13 kWh và 71,35 kWh. Tốc độ tối đa là 180 km/h. Bộ pin 88,13 kWh cung cấp phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC là 680 km, 700 km và 710 km. Bộ pin 71,35 kWh cung cấp phạm vi hoạt động 600 km.

Bên trong, khoang lái có màn hình điều khiển trung tâm nổi 15,6 inch, bảng đồng hồ LCD và màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD), được hỗ trợ bởi hệ điều hành HarmonyOS 5.0 của Huawei, vốn là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe.

Các thông số khác bao gồm sạc không dây 50W cho điện thoại di động dành cho cả hành khách phía trước và phía sau, tủ lạnh trên xe, điều khiển xe từ xa qua điện thoại di động và 23 loa.