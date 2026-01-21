Sony bán 51% mảng kinh doanh TV cho TCL

Sony và TCL hôm 20/1/2026 tuyên bố sẽ thành lập liên doanh để tách mảng kinh doanh TV và thiết bị âm thanh giải trí gia đình của Sony thành một công ty mới, trong đó TCL nắm giữ 51% cổ phần chi phối.

Tuy nhiên, đây không phải là dấu chấm hết cho Sony hay dòng TV Bravia cao cấp của hãng, vốn đã kỷ niệm 20 năm thành lập vào năm ngoái. Quan hệ đối tác này sẽ giữ lại các thương hiệu đó khi đi vào hoạt động, dự kiến vào tháng 4 năm 2027.

Trong khi Sony đã là một thương hiệu chủ lực về giải trí gia đình trong nhiều thập kỷ, TCL đã nhanh chóng chuyển mình từ một thương hiệu giá rẻ nổi tiếng với TV thông minh tích hợp Roku thành một thương hiệu cao cấp hơn, cạnh tranh tốt với các nhà sản xuất TV hàng đầu như Samsung và LG. Trong các bài kiểm tra của CNET, TCL đã thể hiện tốt, đặc biệt là trong phân khúc TV LCD.

Tại CES 2026, TCL đã ra mắt màn hình mới, X11L, một màn hình LCD khổng lồ tích hợp lớp Super Quantum Dot, mà công ty cho biết sẽ cải thiện màu sắc và độ sáng.

Trong thông báo, hai công ty cho biết liên doanh mới sẽ dựa trên "công nghệ hình ảnh và âm thanh chất lượng cao của Sony được trau dồi qua nhiều năm, giá trị thương hiệu và chuyên môn vận hành, bao gồm quản lý chuỗi cung ứng, đồng thời tận dụng công nghệ màn hình tiên tiến của TCL, lợi thế quy mô toàn cầu, dấu ấn công nghiệp, hiệu quả chi phí từ đầu đến cuối và sức mạnh chuỗi cung ứng theo chiều dọc".

Ông Kimio Maki, Chủ tịch kiêm CEO Sony Corporation, cho biết việc hợp tác với TCL sẽ giúp hai bên "tạo ra giá trị mới cho khách hàng trong lĩnh vực giải trí gia đình, mang đến trải nghiệm âm thanh và hình ảnh hấp dẫn hơn cho người dùng trên toàn thế giới".

Trong khi đó, bà Du Juan, Chủ tịch TCL, cho rằng quan hệ đối tác này là cơ hội để kết hợp thế mạnh của hai công ty. Theo bà, TCL kỳ vọng nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng quy mô và tối ưu chuỗi cung ứng nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Sony và TCL cho biết họ hy vọng sẽ hoàn tất thỏa thuận vào cuối tháng 3. Việc thành lập công ty mới cũng sẽ phụ thuộc vào việc vượt qua các rào cản về hợp đồng và quy định.

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường TV thông minh, các nhà sản xuất TV ngày càng phải vật lộn để tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình, việc sáp nhập 2 thương hiệu lớn là điều không hiếm gặp.

"Ngay cả những thương hiệu cao cấp, nổi tiếng cũng khó cạnh tranh được với các công ty như Samsung và LG, những công ty kiểm soát phần lớn chuỗi phần cứng và sản xuất với số lượng lớn," Kaveh Vahdat, người sáng lập và CEO của RiseAngle, một công ty tập trung vào tạo video và trò chơi điện tử, cho biết.

Sony sẽ mang lại sự nhận diện thương hiệu rộng rãi hơn và danh tiếng lâu đời, trong khi TCL sẽ mang lại quy trình sản xuất hiệu quả hơn - và đối với người tiêu dùng, giá cả có thể cạnh tranh hơn.

Vahdat cho biết, sự hợp tác theo kế hoạch "không phải là việc Sony hoàn toàn rút lui khỏi thị trường TV mà là thích ứng với cách thức hoạt động của thị trường TV thông minh hiện nay".



