Citi: Vàng sẽ lên 5.000 USD, bạc 100 USD/ounce ngay quý I nhưng đặc biệt lưu ý điều này

Giá vàng sẽ tăng lên trên 5.000 USD/ounce trong quý đầu tiên, trong khi bạc đạt mức 100 USD/ounce, theo các nhà phân tích của Citigroup.

Các chiến lược gia của Citi, đứng đầu là ông Kenny Hu đã nâng mục tiêu 3 tháng tới cho vàng lên 5.000 USD/ounce và bạc lên 100 USD/ounce hôm 13/1, khi gã khổng lồ tài chính phố Wall này dự báo thị trường tăng giá hiện tại của kim loại quý sẽ tiếp tục đến đầu năm 2026.

Các chiến lược gia đã viện dẫn “rủi ro địa chính trị gia tăng, tình trạng thiếu hụt trên thị trường vật chất hiện tại và sự không chắc chắn mới về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang” là lý do cho việc nâng mục tiêu.

Và trong khi cả hai kim loại đều đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trong năm mới, Citi nhắc lại kỳ vọng rằng bạc sẽ vượt trội hơn vàng – mặc dù theo dự báo của họ, các kim loại cơ bản mới là người thắng cuộc trong năm 2026.

Diễn biến giá vàng và bạc trong một năm qua.

“Chúng tôi bảo lưu quan điểm bạc sẽ tăng giá mạnh và thị trường kim loại quý sẽ mở rộng sang kim loại công nghiệp, đồng thời kim loại công nghiệp sẽ chiếm vị trí trung tâm,” các chiến lược gia viết.

Các chiến lược gia cũng lưu ý tình trạng khan hiếm hiện tại trên thị trường vật chất, đặc biệt là bạc và các kim loại nhóm bạch kim, sự không chắc chắn xung quanh các quyết định về thuế quan theo Mục 232 đối với khoáng sản quan trọng của Mỹ đang đặt ra “rủi ro lớn đối với dòng chảy thương mại và giá cả.”

Citi cảnh báo trong kịch bản thuế quan cao, tình trạng thiếu hụt vật chất có thể trở nên tồi tệ hơn. Việc các kim loại ồ ạt vận chuyển vào Mỹ có khả năng gây ra sự tăng giá đột biến nhưng một khi có sự rõ ràng về thuế quan, lượng kim loại tồn kho này có thể sẽ chảy ngược ra ngoài, gây áp lực giảm giá.

Các chiến lược gia cảnh báo rằng “sự sụp đổ của giá bạc do dòng chảy ra ngoài (nếu xảy ra) do S232 có thể dẫn đến việc bán tháo chiến thuật trên các kim loại quý và kim loại cơ bản khác,” nhưng nhấn mạnh rằng họ sẽ “coi đó là cơ hội mua vào khi giá giảm trong một thị trường tăng giá theo xu hướng,” bởi vì các động lực tăng giá cơ bản trên toàn bộ nhóm kim loại vẫn còn nguyên vẹn.

Citi cũng lưu ý, dự báo cập nhật này hoàn toàn dựa trên giả định căng thẳng địa chính trị sẽ giảm bớt sau quý 1. Khi đó, nhu cầu đối với kim loại quý sẽ giảm dần vào cuối năm, trong đó vàng là kim loại dễ bị điều chỉnh giảm nhất. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn kỳ vọng các kim loại công nghiệp, đặc biệt là nhôm và đồng, sẽ hoạt động tốt trong nửa cuối năm 2026.