Không thể cản bước: Thị trường xe hơi Việt Nam chính thức lập đỉnh doanh số mới - hơn 600.000 xe bán ra trong năm 2025
Với cột mốc này, doanh số bán hàng toàn thị trường trong năm 2025 đã vượt qua kỷ lục được thiết lập trước đó vào năm 2022.
Kết quả này chính thức phá vỡ kỷ lục doanh số từng được thiết lập trước đó vào năm 2022 (522.143 xe). Sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu tiêu dùng cùng các chính sách hỗ trợ đã tạo nên sức bật lớn cho ngành công nghiệp xe hơi.
Trong cơ cấu doanh số tổng thể, các thành viên thuộc VAMA đóng góp lượng xe lớn nhất đạt 375.736 chiếc, tăng tới 10,5% so với năm 2024 và chiếm 62,2% thị phần. Doanh số này bao gồm nhiều thương hiệu lớn như Toyota, Ford, Mitsubishi, Honda... và các hãng xe du lịch, xe thương mại khác.
Trong khi đó, VinFast đã tạo nên một dấu ấn đậm nét khi đạt con số bàn giao kỷ lục là 175.099 xe điện trong năm 2025, chiếm 29% thị phần. Thương hiệu xe Việt duy trì đà tăng trưởng liên tục qua các tháng để góp phần quan trọng vào tổng quy mô thị trường. Song song với đó, Hyundai Thành Công cũng ghi nhận tổng lượng xe bán ra đạt 53.229 chiếc, 8,8% thị phần.
Sự đa dạng về nguồn cung từ xe lắp ráp trong nước đến xe nhập khẩu nguyên chiếc đã mang đến cho người dân nhiều lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính.
Con số hơn 600.000 xe bán ra là minh chứng cho tiềm năng tiêu dùng còn rất lớn của người dân Việt Nam. Thị trường không chỉ tăng trưởng về số lượng mà còn có sự thay đổi về chất lượng và công nghệ trên từng dòng sản phẩm.
Việc các hãng liên tục cập nhật phiên bản mới và điều chỉnh chính sách bán hàng đã thúc đẩy người mua đưa ra quyết định nhanh chóng hơn. Những con số này cũng phản ánh sự phục hồi tích cực của nền kinh tế và mức thu nhập đang dần được cải thiện của người lao động.
Kết quả kinh doanh của năm 2025 đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho kế hoạch phát triển của các hãng xe trong những giai đoạn tiếp theo. Sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu xe xăng truyền thống và xe điện mới nổi đang thúc đẩy thị trường vận hành một cách năng động.
Với đà tăng trưởng hiện tại, ngành ô tô Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục duy trì vị thế là một trong những thị trường lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á.
