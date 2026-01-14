Trải nghiệm Dreame L10s Ultra Gen 3: Giá tầm trung, lực hút mạnh, thiết kế đẹp mắt

Theo dự báo từ Mordor Intelligence, thị trường robot hút bụi toàn cầu đang chứng kiến một cuộc bùng nổ, hứa hẹn chạm mốc 9,12 tỷ USD vào năm 2028, gần gấp đôi so với con số 4,80 tỷ USD của năm 2023. Trong đó, Châu Á được xem là “đầu tàu” tăng trưởng nhanh nhất.

Tại Việt Nam, sân chơi này không còn chỉ dành cho các thiết bị giá rẻ. Người dùng Việt ngày càng khắt khe hơn, thúc đẩy các thương hiệu lớn chạy đua với đa dạng phân khúc. Nổi bật giữa làn sóng này là Dreame L10s Ultra Gen 3, mẫu robot cân bằng giữa mức giá cạnh tranh, lực hút mạnh mẽ và nhiều tính năng thông minh.

Thiết kế hiện đại

Dreame L10s Ultra Gen 3 có thiết kế bắt mắt với trạm sạc màu trắng chủ đạo. Phần nắm che của khu vực túi đựng rác có màu bạc làm kiểu phay xước tạo điểm nhấn cho sản phẩm và mang đến cảm giác cao cấp, sang trọng.

Thiết kế trụ đứng của Dreame L10s Ultra Gen 3 khá thanh thoát với các đường bo cong mềm mại. Sản phẩm này không giống một cỗ máy thô kệch, mà tạo cảm giác như một món đồ decor nội thất. Do đó, người dùng có thể dễ dàng đặt thiết bị này vào góc phòng khách cạnh kệ tivi hay khu bếp đều phù hợp.

Để sử dụng chiếc robot hút bụi này, người dùng cần phải kết nối App Dreamehome. Việc setup cũng khá đơn giản, tôi chỉ mất khoảng 2 phút là xong. Giao diện ứng dụng được làm đẹp, sinh động và dễ dùng. Trong lần đầu, robot sẽ chạy một vòng để quét sơ đồ nhà. Với diện tích căn hộ khoảng 60m2, thiết bị này chỉ cần 4-5 phút là đã có thể lập xong bản đồ của nhà tôi, chia phòng đâu ra đấy, rất chính xác.

Lực hút siêu mạnh

Dreame L10s Ultra Gen 3 gây ấn tượng với lực hút Vormax 25.000 Pa, mạnh nhất trong phân khúc và mạnh ngang ngửa với các máy hút bụi cầm tay cao cấp. Khi thử nghiệm trên nhiều bề mặt khác nhau, từ sàn gỗ, gạch cho đến thảm dày, thiết bị hoạt động ấn tượng.

Với động cơ TurboForce thế hệ thứ 6 mạnh mẽ, Dreame L10s Ultra Gen 3 dễ dàng hút sạch bụi bẩn kích thước lớn nhỏ, trong khi trục chổi Tricut giúp hạn chế rối tóc và lông, tăng hiệu quả gom rác.

Cũng giống như các mẫu robot hút bụi, lau nhà cao cấp từ Dreame, L10s Ultra Gen 3 cũng có khả năng mở rộng phần giẻ lau bên phải và chổi quét ở phía trên để tiếp cận vị trí như cạnh tủ, chân bàn, góc nhà… một cách dễ dàng.

Dreame L10s Ultra Gen 3 còn nâng cấp khả năng lau nhà với công nghệ DuoScrub, trang bị 2 giẻ lau xoay tốc độ cao, kết hợp lực ép mạnh giúp xử lý hiệu quả mọi vết bẩn cứng đầu và vết nước đổ. Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh 32 cấp độ ẩm của giẻ lau ngay trên ứng dụng, kiểm soát tốt hơn quá trình làm sạch.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn có khay giặt AceClean mới. Để dễ hình dung, hệ thống này có 20 đầu phun phân bổ nước đồng đều, tăng hiệu quả và hiệu suất làm sạch. Bề mặt khay giặt tiếp xúc trực tiếp với giẻ lau để loại bỏ bụi bẩn, nhờ đó cả khay giặt và giẻ lau đều được làm sạch cùng lúc, giúp giảm thiểu vệt nước đọng và mùi hôi.

Chưa hết, khay giặt AceClean có khả năng tự vệ sinh, giúp người dùng đỡ công phải lau dọn khu vực trạm sạc thường xuyên. Sau khi giặt, giẻ lau còn được sấy khô để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.

Với túi bụi 3,2L, trạm sạc có thể tự động thu gom bụi bẩn. Theo công bố từ nhà sản xuất, túi đựng bụi này có thể hoạt động tốt nhất trong khoảng 100 ngày. Phía trên túi đựng bụi là vị trí của ngăn chứa nước sạch 4,5L và ngăn chứa nước bẩn 4L.

Cùng nhiều tính năng thông minh

L10s Ultra Gen 3 được trang bị công nghệ điều hướng thông minh Pathfinder, cho phép quét 360 độ toàn bộ không gian để tối ưu hóa lộ trình làm sạch.

Đồng thời, robot sẽ tập trung làm sạch kỹ hơn tại những khu vực có nhiều bụi bẩn và thường xuyên di chuyển qua lại, mang lại hiệu quả làm sạch sâu và chính xác hơn

Dreame L10s Ultra Gen 3 sở hữu viên pin dung lượng 5.200 mAh, cho phép hoạt động liên tục lên đến 231 phút ở chế độ tiêu chuẩn. Nếu bật lực hút tối đa và lau sàn nhiều nước, thời gian sử dụng có thể giảm xuống.

Dreame L10s Ultra Gen 3 được trang bị cả chế độ chăm sóc thú cưng 3.0 cho những gia đình nuôi chó, mèo. Trong quá trình dọn dẹp, robot có thể nhận diện và né tránh thú cưng, đồng thời điều chỉnh chế độ hút phù hợp nếu phát hiện cát vệ sinh hoặc thức ăn hạt.

Hiện tại, Dreame L10s Ultra Gen 3 đang được bán với mức giá 16,9 triệu đồng. Thiết bị có 2 phiên bản màu trắng và đen.











