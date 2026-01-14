Xe sedan cỡ B năm 2025: Xe Nhật thống trị, 'ngôi vua' quen thuộc

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 chứng kiến những biến động rõ rệt trong phân khúc xe gầm thấp hạng B. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Xe NhậtThành Công, tổng lượng sedan cỡ B bán ra trong cả năm đạt 38.939 xe. Con số này phản ánh mức giảm khoảng 16% so với cùng kỳ năm 2024.

Có 2 trên 3 mẫu xe bán chạy nhất phân khúc năm 2025 là những cái tên quen thuộc đến từ các thương hiệu Nhật bản. Cụ thể:

Toyota Vios kết thúc năm 2025 với vị trí dẫn đầu khi đạt tổng doanh số 13.424 xe. Mẫu xe này không dựa vào sự bùng nổ ngắn hạn mà duy trì sức bán ổn định trong suốt nhiều tháng. Từ giai đoạn tháng 5 đến cuối năm, Vios liên tục ghi nhận doanh số trên 1.000 chiếc mỗi tháng. Riêng trong tháng 12, mẫu sedan của Toyota đạt mức tiêu thụ cao nhất năm với 1.972 xe. Mặc dù vẫn giữ ngôi vị số một, tổng lượng xe bán ra của Vios vẫn thấp hơn mức 14.000 xe của năm 2024.

Honda City cũng có sự thay đổi đáng chú ý trong bảng xếp hạng năm nay. Với 10.899 chiếc bàn giao đến tay khách hàng, mẫu xe này đã vươn lên vị trí thứ hai toàn phân khúc. Honda City duy trì phong độ khá ổn định với doanh số gần như đi ngang so với năm trước. Trong nửa cuối năm 2025, dòng xe này liên tục đạt mức bán trên 1.000 chiếc mỗi tháng. Khoảng cách về số lượng giữa City và Vios có những thời điểm chỉ còn chênh lệch vài trăm xe.

Ngược lại với đà tăng trưởng của đối thủ, Hyundai Accent ghi nhận suy giảm doanh số. Mẫu xe này chỉ đạt doanh số 7.088 chiếc trong cả năm 2025, chưa bằng một nửa so với kết quả của Vios. So với chính mình vào năm 2024, lượng xe Accent bán ra đã giảm gần 50%. Sau những tháng đầu năm giữ nhịp ổn định, doanh số của mẫu xe Hàn Quốc bắt đầu đi xuống từ quý III. Có những thời điểm trong năm, lượng xe Accent tiêu thụ chỉ dao động trong khoảng 300 đến 500 chiếc mỗi tháng.

Ở nhóm còn lại, Mazda2 vẫn duy trì được tệp khách hàng ổn định với 5.465 xe bán ra, tăng nhẹ so với năm 2024 bất chấp sự suy giảm về doanh số của toàn phân khúc. Trong khi đó, các mẫu xe như Mitsubishi Attrage và Kia Soluto gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng. Tổng doanh số cả năm của hai mẫu xe này đều nằm dưới mức 2.000 chiếc. Cụ thể, Mitsubishi Attrage đạt 1.740 xe và Kia Soluto chỉ đạt 323 xe trong suốt 12 tháng.

Diễn biến thị trường năm 2025 cho thấy sự dịch chuyển ưu tiên của người dùng sang các thương hiệu Nhật Bản. Trong khi các dòng như Vios, City và Mazda2 giữ được vị thế hoặc tăng trưởng nhẹ, các đại diện từ Hàn Quốc lại mất dần thị phần.

Mức giảm 16% của phân khúc này, trong bối cảnh toàn thị trường lập kỷ lục doanh số cũng phần nào cho thấy sự đi xuống của dòng sedan tại thị trường Việt Nam - nơi người dùng ngày càng ưa chuộng các mẫu xe gầm cao, đa dụng.

Bên cạnh đó, sự vươn lên mạnh mẽ của các mẫu xe điện VinFast như VF 5, VF 6 cũng "bóp nghẹt" dần "đất sống" của các mẫu sedan cỡ B, vốn nhờ một phần lớn doanh số từ nhóm người dùng chạy dịch vụ hoặc các gia đình trẻ mua xe lần đầu.