Carlsberg Việt Nam đồng hành cùng đất nước trên lộ trình Net Zero

Với Carlsberg Việt Nam, phát triển bền vững không phải là một chiến dịch ngắn hạn hay một đích đến mang tính thời điểm. Đó là một hành trình gắn bó lâu dài cùng đất nước và cộng đồng, được dẫn dắt bởi khung chiến lược "Together Towards ZERO & Beyond" của Tập đoàn Carlsberg, định hình các cam kết xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị từ hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng đến con người và cộng đồng nơi doanh nghiệp hiện diện.

Phát triển bền vững từ nền tảng vận hành

Từ đầu năm 2025, Carlsberg Việt Nam chủ động củng cố nền tảng quản trị phát triển bền vững thông qua việc thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững, với sự tham gia của đại diện các phòng ban liên quan.

Không phát thải carbon: Chuyển đổi xanh bắt đầu từ sản xuất

Tại nhà máy bia Phú Bài, phát triển bền vững được tích hợp như một nguyên tắc cốt lõi trong toàn bộ quá trình vận hành. Tháng 8/2025, dự án mở rộng nhà máy chính thức được hoàn thành và đưa vào hoạt động theo định hướng "sẵn sàng cho tương lai", với dây chuyền nấu bia mới giúp giảm 20% lượng nước và 15% năng lượng. Song song với cải tiến công nghệ, là việc tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh khối, chuẩn bị tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), và triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái, qua đó giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất.

Những bước đi này tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028 của Carlsberg Việt Nam.

Không lãng phí nước: Quản trị tài nguyên một cách có trách nhiệm

Quản lý và bảo vệ tài nguyên nước tiếp tục là một trọng tâm xuyên suốt. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu giảm mức tiêu thụ nước xuống 2,0 hl/hl vào năm 2026, thể hiện rõ tư duy quản trị tài nguyên dài hạn gắn liền với trách nhiệm môi trường.

Không rác thải bao bì: Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

Doanh nghiệp hiện là thành viên tích cực của Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) và đặt mục tiêu đến năm 2026, 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh của Việt Nam.

Văn hóa không tai nạn lao động: Phát triển bền vững bắt đầu từ con người

Phát triển bền vững chỉ thật sự có ý nghĩa khi được xây dựng trên nền tảng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng và nhân văn. Cam kết xây dựng văn hóa không tai nạn lao động được thể hiện xuyên suốt trong các tiêu chuẩn vận hành cũng như cách doanh nghiệp đầu tư cho con người.

Ngày hội An toàn & Sức khỏe được tổ chức thường niên, khẳng định cam kết về môi trường "không tai nạn lao động"

Gắn kết và đồng hành cùng cộng đồng

Bên cạnh các cam kết trong vận hành, Carlsberg Việt Nam đặc biệt chú trọng tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng địa phương, nhất là tại miền Trung, nơi doanh nghiệp đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ như: chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương, chương trình "Tết đủ đầy – Tết yêu thương"

Không mang tính thời điểm hay ngắn hạn, chương trình "Tết đủ đầy – Tết yêu thương" phản ánh sự gắn bó bền bỉ của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương.

Sự ghi nhận cho một hành trình bền bỉ

Những nỗ lực phát triển bền vững của doanh nghiệp đã được ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng uy tín trong năm 2025. Ngay trong lần đầu tiên tham gia, doanh nghiệp được xếp hạng Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam 2025 do VBCSD – VCCI tổ chức. Trước đó, Carlsberg Việt Nam cũng được vinh danh với giải thưởng "Doanh nghiệp vì cộng đồng" tại EuroCham Gala Dinner & Business Awards 2025, ghi dấu những đóng góp dài hạn cho xã hội.

Những thành tựu nối tiếp nhau phản ánh niềm tin của doanh nghiệp vào phát triển bền vững

Ở khía cạnh con người, Carlsberg Việt Nam tiếp tục được công nhận là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" tại HR Asia Awards năm thứ ba liên tiếp, đồng thời nhận giải "Work the Nordic Way – Best Place to Work" tại Nordic Business Awards 2025. Những thành tựu nối tiếp nhau phản ánh niềm tin của doanh nghiệp rằng phát triển chỉ thật sự bền vững khi bắt đầu từ chính con người – từ môi trường làm việc an toàn, nhân văn đến văn hóa tin cậy và trao quyền.