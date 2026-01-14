Hàng không tiếp tục tăng chuyến bay Tết từ sân bay Tân Sơn Nhất

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Vietnam Airlines ngày 14-1 cho biết tiếp tục triển khai tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Hành khách làm thủ tục hàng không. Ảnh: Phan Công

Theo đó, Vietnam Airlines đã mở bán thêm 60 ngàn chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung trong giai đoạn cao điểm từ ngày 9-2 đến 3-3-2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng Âm lịch), nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, thăm thân và du xuân của hành khách trên cả nước.

Các đường bay được tăng tải trong đợt này chủ yếu xuất phát từ TPHCM, bao gồm: TPHCM đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng mở bán thêm 4 đường bay xuất phát từ Hải Phòng gồm: Hải Phòng - Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của hành khách, đồng thời giảm áp lực lên các đường bay trục trong dịp cao điểm Tết.

Trước đó, hôm 3-9, Vietnam Airlines Group đã mở bán hơn 3,5 triệu ghế phục vụ giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026 (từ 2-2 đến 3-3-2026, tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch), tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng ghế tập trung trên các đường bay nội địa kết nối Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng với những điểm đến lớn như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc… Trong đó, ghế trên đường bay Hà Nội - TPHCM tăng gần 18%, TPHCM - Đà Nẵng tăng 9%, các chặng từ TPHCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng 9-13%.

Ở mạng quốc tế, Vietnam Airlines Group cũng tăng cường chuyến bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore để đáp ứng nhu cầu du lịch dịp Tết.

Khoảng 20% chuyến bay sẽ được bố trí vào khung giờ đêm và sáng sớm, nhằm giảm áp lực ban ngày và tạo thêm lựa chọn cho hành khách.

Trong giai đoạn cao điểm, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch, đặt chỗ và mua vé sớm thông qua website, ứng dụng di động Vietnam Airlines hoặc hệ thống phòng vé, đại lý chính thức của Hãng. Hành khách cũng được khuyến khích làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website, ứng dụng di động, VNeID, tổng đài hoặc tại các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in) tại sân bay.

Đặc biệt, hành khách được khuyến khích sử dụng công nghệ sinh trắc học trong quá trình làm thủ tục để rút ngắn thời gian chờ đợi. Những hành khách đã hoàn tất thủ tục trực tuyến hoặc sinh trắc học và không mang theo hành lý ký gửi có thể đi thẳng tới khu vực soi chiếu an ninh, góp phần giảm tải tại sân bay trong khung giờ cao điểm.