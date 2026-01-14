Ảnh minh họa

Ba Lan có thể vươn lên trở thành quốc gia sản xuất đồng lớn nhất châu Âu sau khi phát hiện các mỏ quặng đồng được đánh giá rất đặc biệt, trong một trong những phát hiện lớn nhất tại châu Âu trong nhiều thập kỷ qua.

Theo công ty dịch vụ chuyên nghiệp EY (trước đây là Ernst & Young), trữ lượng quặng tiềm năng tại các khu vực mới được xác định vượt 165 triệu tấn, trong đó khoảng 98 triệu tấn được đánh giá là có thể khai thác thương mại. Nếu được đưa vào khai thác, các mỏ này có thể tạo ra bước nhảy vọt đối với ngành khai khoáng của Ba Lan.

Trang tin năng lượng Energetyka24 cho biết, phát hiện mới có thể giúp sản lượng đồng hàng năm của Ba Lan tăng từ mức khoảng 400.000 tấn hiện nay lên hơn 1 triệu tấn, qua đó đưa nước này trở thành nhà sản xuất đồng lớn nhất châu Âu.

Các khu vực được xác định có tiềm năng cao nằm ở miền tây Ba Lan, bao gồm vùng lân cận các thành phố Nowa Sól, Żary, Sulmierzyce và Mozów. Công ty Lumina Metals – đơn vị vận hành dự án cho biết các địa điểm gần Nowa Sól, Mozów và Sulmierzyce đang là trọng tâm thăm dò của họ.

Khu vực này thuộc vành đai địa chất giàu tài nguyên khoáng sản ở tây nam Ba Lan, nơi đã hình thành nhiều mỏ đồng lớn trong lịch sử.

Ông Jordan Pandoff, đại diện Lumina Metals và là một trong hai nhà đầu tư nước ngoài, nhận định: “Đây là phát hiện mỏ đồng lớn nhất ở châu Âu kể từ những năm 1950 và là một trong những phát hiện lớn nhất trên thế giới. Các nguồn tài nguyên này nằm trong số những dự án chưa khai thác có hàm lượng kim loại cao nhất, khiến chúng thực sự đặc biệt.”

Theo Lumina Metals, sản lượng ước tính của các mỏ mới có cơ cấu khoảng 70% là đồng và 30% là bạc, cho thấy giá trị kinh tế không chỉ đến từ kim loại cơ bản mà còn từ kim loại quý.

Các phát hiện mới được xem là yếu tố có thể tạo ra cạnh tranh trực tiếp với KGHM – tập đoàn khai thác mỏ nhà nước của Ba Lan và cũng là một trong những nhà sản xuất đồng lớn trên thế giới.

Phản hồi trước thông tin này, KGHM tỏ ra thận trọng khi cho biết họ đang tiến hành công tác thăm dò và nghiên cứu, nhằm đánh giá khả năng khai thác các mỏ nằm ở khu vực phía bắc sông Oder trong tương lai. Mặc dù triển vọng dài hạn của ngành đồng Ba Lan được đánh giá tích cực, thị trường toàn cầu hiện vẫn chưa phản ứng mạnh với thông tin về các mỏ mới.

Giá đồng trên thị trường thế giới đã tăng hơn 6% trong tháng 10, lên khoảng 5,16 USD/pound, và tăng gần 19% so với đầu năm. Tuy nhiên, xu hướng tăng này chủ yếu đến từ các yếu tố cung cầu toàn cầu, đặc biệt là sự sụt giảm sản lượng tại các mỏ lớn ở Indonesia và Peru, hơn là từ các phát hiện mới tại Ba Lan.

Trong trung và dài hạn, nếu các mỏ đồng ở miền tây Ba Lan được phát triển thành công, quốc gia này có thể trở thành một trụ cột mới trong chuỗi cung ứng đồng của châu Âu – kim loại đang ngày càng đóng vai trò chiến lược trong quá trình chuyển đổi năng lượng và điện khí hóa toàn cầu.