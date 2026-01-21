Bảo vệ người trụ cột – điểm tựa cho những quyết định tạo dựng thịnh vượng

Trong gia đình, người trụ cột giữ vai trò hoạch định và duy trì các kế hoạch tài chính dài hạn. Với họ, thịnh vượng đo bằng giá trị tích lũy, khả năng bảo vệ thành quả hiện tại và sự chuẩn bị cho tương lai của thế hệ tiếp nối. Mỗi quyết định tài chính gắn liền với trách nhiệm bảo đảm sự ổn định cho gia đình và tính bền vững của các mục tiêu dài hạn, đòi hỏi một chiến lược thông minh cùng một điểm tựa vững chắc.

Thấu hiểu điều đó, Generali Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị VITA – Đầu Tư Thịnh Vượng, kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, tích lũy và đầu tư, giúp xây dựng nền tảng tài chính bền vững, chủ động gửi trao giá trị đã vun đắp theo thời gian.

Sản phẩm được tích hợp Quỹ dự phòng toàn diện trước các rủi ro về sinh mệnh và sức khỏe, như một lá chắn tài chính vững chắc, giúp khách hàng an tâm theo đuổi các mục tiêu và tự tin tiến bước trên hành trình xây dựng thịnh vượng.

Đặc biệt, VITA – Đầu Tư Thịnh Vượng mang đến lựa chọn gia tăng giá trị bảo vệ tại những cột mốc quan trọng , như kết hôn, sinh con hay khi con nhập học, chuyển cấp; lên đến 50% số tiền bảo hiểm từ năm hợp đồng thứ 2, tối đa 1 tỷ đồng, mà không cần thẩm định sức khỏe, giúp mức bảo vệ luôn phù hợp với từng giai đoạn trách nhiệm của người trụ cột.

Đầu tư có bảo vệ – vừa gia tăng tài sản, vừa an tâm đồng hành dài hạn

VITA – Đầu Tư Thịnh Vượng kết hợp bảo vệ và tích lũy trong một giải pháp tài chính toàn diện.

Sản phẩm mở ra cơ hội đầu tư linh hoạt khi tài sản được quản lý bởi hai Công ty Quản lý Quỹ uy tín hàng đầu: Dragon Capital và VinaCapital. Sự kết hợp này mang đến cho khách hàng một nền tảng đầu tư được quản trị chuyên nghiệp, minh bạch và giàu tiềm năng tăng trưởng.

Khách hàng có thể chủ động xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống thông qua việc phân bổ linh hoạt vào từ 1 đến 3 Quỹ liên kết đơn vị, đáp ứng đa dạng mục tiêu – từ tích lũy ổn định đến tăng trưởng dài hạn, bứt phá tài chính.

Trong suốt thời gian tham gia, kế hoạch đầu tư có thể điều chỉnh linh hoạt theo những bước ngoặt lớn. Khi thu nhập tăng, khách hàng có thể đầu tư thêm để gia tăng tốc độ tích lũy; khi nhu cầu tài chính thay đổi, khách hàng có thể chuyển đổi Quỹ để phù hợp với khẩu vị rủi ro mới; hoặc khi cần triển khai các kế hoạch như mua nhà, đầu tư kinh doanh, khách hàng có thể rút tiền theo quy định sản phẩm mà không mất phí.

Bên cạnh đó, sản phẩm mang đến quyền lợi Thưởng đồng hành dành cho khách hàng duy trì hợp đồng dài hạn, với giá trị thưởng tăng theo mức phí đónglên đến tối đa 30% giá trị bình quân của tài khoản cơ bản, được xét định kỳ mỗi 5 năm hợp đồng liền kề trước thời điểm chi trả, tại các mốc năm hợp đồng thứ 5, 10, 15 và 20. Ngoài ra, Thưởng trọn đời được chi trả xuyên suốt thời hạn hợp đồng, với mức thưởng 1% Phí cơ bản thực đóng, từ năm hợp đồng thứ 5 đến hết thời hạn hợp đồng. Kỳ xét thưởng đầu tiên từ năm hợp đồng thứ 1 đến hết năm hợp đồng thứ 5; từ các năm tiếp theo, thưởng được xét hằng năm, gia tăng giá trị quyền lợi theo thời gian gắn bó.

Tiếp nối di sản – trao gửi giá trị tương lai cho thế hệ tiếp nối

Di sản không chỉ được đo bằng những con số, mà còn bằng tầm nhìn, sự chuẩn bị để những giá trị được trao đi đúng cách. Với VITA – Đầu Tư Thịnh Vượng, Generali mang đến giải pháp giúp khách hàng chủ động hoạch định và trao gửi di sản cho thế hệ tiếp nối một cách trọn vẹn.

Thông qua tính năng "Món quà thừa kế", khách hàng có thể trao cho con quyền kích hoạt Hợp đồng thừa kế với các đặc quyền riêng biệt. Tại thời điểm chuyển giao, con có thể tiếp tục đồng hành cùng Generali để tiếp tục xây dựng tương lai thịnh vượng thông qua việc kích hoạt Hợp đồng thừa kế chỉ với một lần đóng phí, không áp dụng phí ban đầu nhưng vẫn được hưởng đầy đủ các khoản thưởng, tạo điều kiện để giá trị tài khoản tiếp tục tăng trưởng hiệu quả. Khi tiếp nhận hợp đồng, thế hệ kế thừa tiếp tục được Generali bảo vệ và đồng hành thông qua các quyền lợi chăm sóc toàn diện.

Với sự ra mắt của sản phẩm mới, Generali tiếp tục khẳng định cam kết đặt khách hàng làm trọng tâm, mang đến giải pháp tài chính không chỉ bảo vệ hiện tại mà còn góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ mai sau.