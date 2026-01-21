Cơ hội sở hữu chiến mã Geely Coolray “triệu người mê” dịp đầu năm 2026

Khi xu thế của người tiêu dùng Việt ngày càng khắt khe và thực dụng hơn, Geely Coolray nổi lên với sức hút khó cưỡng của thị trường. Không chỉ là một chiếc SUV mang vẻ ngoài hào nhoáng, Coolray thuyết phục khách hàng bằng những con số biết nói và giá trị sử dụng lâu dài.

Ra mắt lần đầu tiên với tên gọi Binyue tại Trung Quốc, Coolray nhanh chóng đạt doanh số 100.000 xe trong vòng 9 tháng. Đến 2019, Coolray đã hiện diện trên thị trường tại Philippines, Ả Rập Xê Út, Qatar, Kuwait, cùng nhiều thị trường khác.

Coolray đã đạt được nhiều thành công đáng kể trong phân khúc B-SUV đầy cạnh tranh ở nhiều thị trường. Kết quả con số 1,2 triệu xe bán ra tại hơn 53 quốc gia chỉ sau vài năm ra mắt là minh chứng đanh thép nhất cho sức hút của Geely Coolray. Từ những thị trường khó tính tại Đông Âu đến các quốc gia nắng nóng khắc nghiệt ở Trung Đông, Coolray luôn nằm trong top những mẫu SUV đô thị được yêu thích nhất.

Coolray còn được biết đến mẫu SUV đầu tiên được chế tạo trên kiến trúc mô-đun phân khúc B tiên tiến (BMA) của Geely.

"Bộ giáp" hoàn hảo với 70% thép cường lực cao, 20% thép dập nóng, đảm bảo độ bền và hấp thụ va chạm tối ưu cho Coolray. Bên cạnh đó là trang bị 6 túi khí, dây an toàn 3 điểm và ghế ISOFIX giúp mẫu xe Geely Coolray đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất phân khúc. Coolray còn được trang bị hệ thống an toàn chủ động ADAS gồm gần 20 tính năng hiện đại.

Khi đến thị trường Việt, trong khi đa số các đối thủ B-SUV chỉ sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên có công suất khoảng 105-115 mã lực, Geely Coolray lại được trang bị động cơ 1.5L Turbo, công suất lên đến 177 mã lực và mô-men xoắn 255 Nm kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Những con số này giúp Coolray đã vươn lên không chỉ đứng đầu phân khúc SUV cỡ B mà thậm chí còn có thể so sánh với một số mẫu xe cỡ C cũng không quá lời.

Độ bền của Geely Coolray tại Việt Nam còn được chứng minh với việc thay vì thử nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm lý tưởng, mẫu xe này đã trực tiếp được thử nghiệm thực tế với lộ trình vận hành cường độ cao.

Geely Coolray đã chạy 75.000 km chỉ trong 8 tháng. Trong suốt hành trình thử nghiệm cùng các chuyên gia, Coolray đã thực hiện 4 lần xuyên Việt, di chuyển liên tục trung bình 600 km mỗi ngày (tính trên các giai đoạn cao điểm) qua đủ mọi loại địa hình và điều kiện thời tiết tại Việt Nam.

Hiện việc sở hữu mẫu xe "triệu người mê" này chưa bao giờ dễ dàng hơn khi Geely Việt Nam tiếp tục "chơi lớn" khi công bố chương trình ưu đãi tháng 1/2026 "Lộc Tết Nhân Đôi - Tri ân khách hàng Tết Bính Ngọ". Theo đó, tất cả khách hàng mua xe Geely trong tháng 1/2026 sẽ có cơ hội sở hữu những phần quà rất giá trị.

Cụ thể, khi mua các mẫu xe Geely Coolray trong thời gian khuyến mại từ nay đến hết 31/01/2026, khách hàng sẽ nhận 01 mã dự thưởng là số VIN của chiếc xe đã mua. Phiên quay số sẽ được tổ chức vào ngày 06/02/2026 và livestream trực tiếp trên Fanpage chính thức của Geely Việt Nam. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 07/02/2026. Tất cả phần thưởng sẽ được gửi đến tay khách hàng trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm công bố kết quả.

Giải thưởng hấp dẫn dành cho khách hàng tham gia chương trình này gồm 01 giải đặc biệt: một xe Geely Coolray Flagship trị giá 599,000,000 VNĐ; 03 giải nhất: một điện thoại iPhone 17 256 Gb trị giá 24,990,000 VNĐ; 05 giải nhì: một Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch trị giá 15,900,000 VNĐ và 20 giải ba: 03 năm cứu hộ miễn phí trị giá 1,000,000 VNĐ.

Song song với chương trình khuyến mại tháng 1/2026, Geely Việt Nam vẫn duy trì loạt ưu đãi lớn khác với mẫu Geely Coolray như hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng 01 năm bảo hiểm vật chất cho khách hàng.

Ngoài các chính sách quà tặng kể trên, Geely Việt Nam áp dụng song song các gói quà tặng khác tùy theo sản phẩm, đưa mức giá khởi điểm của các mẫu xe dễ tiếp cận hơn. Cụ thể, giá bán của Geely Coolray trong tháng 1/2026 chỉ còn từ 454 triệu đồng so với giá niêm yết của phiên bản Coolray Standard là 499.000.000 VNĐ.

Cùng thời điểm triển khai chương trình khuyến mại, Geely Việt Nam hiện đã hoàn thiện hệ thống 52 showroom và hơn 100 điểm dịch vụ trên toàn quốc. Mạng lưới này được xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu của Geely, kết hợp cùng hệ sinh thái dịch vụ di chuyển toàn diện từ Tasco Auto.

Với hàng loạt các ưu đãi như mức giá tiếp cận cực hấp dẫn, nền tảng động cơ - công nghệ và hệ thống phân phối ngày càng hoàn thiện, Geely Coolray hiện đang hội tụ đủ các yếu tố để trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất trong phân khúc SUV đô thị hạng B dịp đầu xuân năm mới 2026 tại thị trường Việt.