Mua vàng, tậu SH... nhân viên Điện máy Xanh lên 'thực đơn' gì để giải ngân gói thưởng Tết cao nhất lên đến 200 triệu?

Chưa bao giờ không khí trên mạng xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Điện máy Xanh (DMX) lại náo nhiệt đến thế. Thay vì những status than thở chuyện dọn nhà hay lo sắm Tết, newsfeed của thành viên các chuỗi thuộc công ty hiện tại chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất: ngày 2/2.

Đây là thời điểm doanh nghiệp chính thức công bố thưởng Tết - cũng là đợt thưởng được mong chờ nhất trong năm, với tổng quỹ lên tới 1.200 tỷ đồng và mức thưởng dành cho nhân viên xuất sắc có thể chạm mốc 200 triệu đồng.

Không ngạc nhiên khi “2/2” trở thành từ khóa được nhắc đi nhắc lại dày đặc trong các dòng trạng thái, như một cú hẹn chung đầy háo hức trước thềm năm mới.

Không khí chờ đón ngày 2/2 đang tràn ngập khắp các chuỗi thuộc ĐMX.

Một trong những nội dung hài hước được nhiều nhân viên chia sẻ là việc mong muốn "bẻ cong thời gian". Hàng loạt nhân viên đã đồng loạt chia sẻ lại thông báo thưởng của sếp kèm theo những lời nhắn gửi đầy "thao thức": "Hi Siri! Tua nhanh đến ngày 2/2 dùm tui dí ạ" hay "Ước gì ngủ một giấc dậy là thấy ting ting" .

Có vẻ như niềm vui khi sắp nhận được thành quả sau một năm 2025 nỗ lực đã khiến 24 giờ mỗi ngày trở nên quá dài. Những bài đăng này nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn từ bạn bè và đồng nghiệp, tạo nên một không khí chờ đợi đầy phấn khởi trên mạng xã hội.

Trend "Hey Siri" đang được nhân viên Điện máy Xanh hưởng ứng nhiệt tình.

Độ "chịu chơi" của nhân viên Điện máy Xanh còn được thể hiện qua những kế hoạch giải ngân khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết... "xin vía".

Trong bối cảnh giá vàng miếng SJC đang lập đỉnh lịch sử vượt ngưỡng 190 triệu đồng/lượng, thay vì e dè, nhân viên tại đây lại hào hứng rủ nhau đi mua vàng để lấy hên đầu năm.

Nhiều nhân viên còn hóm hỉnh tự đeo vàng trĩu cổ, cầm trên tay chiếc iPhone đời mới nhất để chụp ảnh "diễn tập" sự giàu sang, vừa tạo không khí vui vẻ, vừa thể hiện niềm kỳ vọng lớn lao vào gói thưởng sắp về.

Đây không chỉ là “hư cấu” để đùa vui, mà là thực tế hoàn toàn khả thi khi mức thưởng cá nhân cho nhân viên xuất sắc có thể lên tới 200 triệu đồng.

Bên cạnh “cơn sốt” vàng hay thiết bị công nghệ mới, các bài chia sẻ thông tin thưởng cũng nhanh chóng biến thành nơi nhân viên hào hứng khoe những kế hoạch chi tiêu đón Tết.

Newsfeed rôm rả hơn hẳn với đủ kiểu “wishlist” nghe là thấy Tết: người mong muốn thưởng đủ để đổi xe SH cho chuyến du xuân đầu năm, người hào hứng tuyên bố sẽ làm liền vài mâm khao “anh em bạn dì” khi tiền về tài khoản.

Những câu chuyện nửa đùa nửa thật ấy khiến không khí chờ thưởng càng thêm rộn ràng, cho thấy khoản thưởng Tết năm nay đang được trông đợi như một cú hích lớn cho kế hoạch chi tiêu và sum vầy cuối năm của người lao động.

Từ đổi điện thoại xịn đến mở tiệc linh đình, nhân viên Điện máy Xanh đang hào hứng lên danh sách “must-do” ngay khi thưởng về.

Hơn cả niềm vui vật chất, nhiều nhân viên khi chia sẻ thông tin thưởng đã không ngần ngại bày tỏ tình cảm gắn bó với công ty theo cách rất riêng.

Có người hóm hỉnh tuyên bố nếu mọi chuyện thuận lợi sẽ đăng ký cho cả... con cháu sau này vào làm cùng, coi đây là môi trường lý tưởng để gửi gắm tương lai.

Những dòng trạng thái nửa đùa nửa thật ấy lại là minh chứng rõ ràng nhất cho niềm tin và sự tự hào của đội ngũ nhân sự đối với chính sách đãi ngộ "lấy con người làm trung tâm" của doanh nghiệp.

Có thể thấy, sự háo hức chờ đón ngày 2/2 đã vượt ra khỏi câu chuyện về những con số trong tài khoản, trở thành một "ngày hội" chung đầy phấn khởi, gắn kết hàng chục nghìn nhân viên.

Công ty cổ phần đầu tư Điện máy Xanh mới đây công bố dành khoản ngân sách 1.200 tỷ để thưởng cuối năm cho nhân viên, đây là đợt thưởng lần thứ 3 của công ty.

Theo đó, mức thưởng cho quản lý lớn nhất lên tới hơn 200 triệu, nhân viên cao nhất lên tới 140 triệu, nâng mức thưởng của cả 3 đợt thưởng của quản lý cao nhất lên gần 300 triệu và nhân viên cao nhất lên gần 200 triệu.

Gói thưởng Tết kỷ lục này không chỉ giúp hiện thực hóa những danh sách mua sắm mơ ước của người lao động mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho văn hóa ghi nhận công bằng và sòng phẳng của doanh nghiệp.





