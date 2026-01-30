Giá bạc bất ngờ lao dốc

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 4.267.000 đồng/lượng (mua vào) và 4.399.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, giảm 153 nghìn đồng/lượng mua vào và 160 nghìn đồng/lượng bán ra so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 113.787.000 đồng/thỏi (mua vào) và 117.307.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:05 ngày 30/1.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm còn 111 USD/ounce.

Giá bạc giảm hơn 6%, giảm từ mức cao kỷ lục gần 120 USD khi các nhà đầu tư chốt lời. Trước đó, đà tăng giá được hỗ trợ bởi sự suy giảm niềm tin vào tài sản của Mỹ, được thúc đẩy sau khi Tổng thống Donald Trump hạ thấp tầm quan trọng của đồng đô la ở mức thấp nhất trong bốn năm giữa những lời đe dọa áp thuế và chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Trong khi đó, Fed giữ nguyên lãi suất, viện dẫn hoạt động kinh tế mạnh mẽ và những dấu hiệu ban đầu về sự ổn định của thị trường lao động, đồng thời lưu ý rằng lạm phát vẫn ở mức cao và triển vọng không chắc chắn.

Rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao sau khi Iran cảnh báo rằng họ sẽ "tự vệ và đáp trả chưa từng có" sau những lời đe dọa mới từ Tổng thống Trump.

Trong suốt năm qua, giá bạc đã trải qua chuỗi tăng nóng hiếm thấy. Riêng trong năm 2025, giá kim loại này đã tăng hơn gấp đôi, trước khi tiếp tục bứt tốc ngay từ những tuần đầu năm nay. Đáng chú ý, bạc lần đầu tiên vượt mốc 100 USD/ounce vào tuần trước và liên tiếp thiết lập các kỷ lục mới chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây.﻿

So với các kim loại quý khác, mức tăng của bạc đang tỏ ra vượt trội. Các nhà phân tích của Ngân hàng Citi nhận định rằng diễn biến giá bạc hiện nay cho thấy xu hướng tăng rất mạnh, thậm chí nhạy cảm hơn vàng trước các dòng tiền đầu cơ và kỳ vọng lạm phát.

Trước bối cảnh đó, Ngân hàng Citi mới đây đã nâng dự báo giá bạc lên mức 150 USD/ounce trong vòng ba tháng tới, phản ánh quan điểm lạc quan về triển vọng ngắn hạn của kim loại này. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo rằng đà tăng quá nhanh có thể đi kèm rủi ro điều chỉnh mạnh, đặc biệt khi thị trường chịu tác động từ hoạt động chốt lời và biến động chính sách tiền tệ toàn cầu.