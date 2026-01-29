Giá vàng, giá bạc thế giới tăng chưa từng thấy trong vài tiếng đồng hồ, Chủ tịch FED vẫn chắc nịch: Uy tín của chúng tôi không bị lung lay

Thị trường kim loại quý toàn cầu đang chứng kiến một giai đoạn tăng giá chưa từng có khi cả vàng và bạc liên tiếp thiết lập các mức kỷ lục mới. Đà tăng mạnh này thu hút sự chú ý của giới đầu tư trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng. Tuy nhiên, trái với sự phấn khích của thị trường, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell lại tỏ ra khá dè dặt trước những thành tựu mà kim loại quý đạt được.

Nhiều nhà phân tích cho rằng đà tăng mạnh của vàng và bạc trong những tháng đầu năm phần nào phản ánh lo ngại ngày càng lớn xoay quanh tính độc lập chính trị của Fed, cũng như triển vọng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Tuy vậy, trong cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của năm, ông Powell đã bác bỏ quan điểm cho rằng Fed đang đánh mất uy tín.

“Có thể có lập luận cho rằng chúng tôi đang mất uy tín, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng,” ông Powell nhấn mạnh. Theo ông, kỳ vọng lạm phát hiện nay cho thấy Fed vẫn duy trì được mức độ tin cậy cần thiết. Chủ tịch Fed cũng cho biết cơ quan này không quá lo ngại về biến động giá của các loại tài sản riêng lẻ, dù vẫn theo dõi sát diễn biến trên thị trường.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong biên độ 3,50–3,75%, đúng như dự báo của phần lớn các nhà kinh tế. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ chưa tiến hành cắt giảm lãi suất ít nhất cho đến tháng Sáu.

Đáng chú ý, dù Powell tỏ ra không mấy ấn tượng với đợt tăng giá lịch sử của vàng và bạc, thị trường kim loại quý gần như không phản ứng tiêu cực. Giá vàng giao ngay vẫn duy trì đà tăng mạnh sau cuộc họp báo, giao dịch ở mức kỷ lục 5.538 USD/ounce. Trong khi đó giá bạc vọt lên 117 USD/ounce.

Trong phần đánh giá triển vọng kinh tế, ông Powell cho rằng cả rủi ro lạm phát gia tăng lẫn nguy cơ suy yếu của thị trường lao động đều đã hạ nhiệt. “Chúng tôi cho rằng Fed đang ở vị thế thuận lợi để theo dõi thêm các diễn biến của nền kinh tế,” ông nói, đồng thời để ngỏ khả năng điều chỉnh lãi suất nếu điều kiện kinh tế thay đổi. Dù vậy, ông cũng thừa nhận hiện chưa có sự đồng thuận nào cho rằng bước đi tiếp theo chắc chắn sẽ là tăng lãi suất.

Theo giới phân tích, lập trường trung lập của Fed có thể tạo ra một số lực cản ngắn hạn đối với giá vàng, song khó làm đảo ngược xu hướng tăng hiện tại. Trao đổi với Kitco News, ông Nitesh Shah, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa và Kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, cho rằng thị trường vàng đang nhìn xa hơn chính sách hiện tại của Fed.

Theo ông Shah, giới đầu tư bắt đầu hướng sự chú ý tới giai đoạn sau tháng 5, thời điểm ông Powell nhiều khả năng sẽ rời cương vị Chủ tịch Fed. “Người kế nhiệm ông Powell có thể là người ủng hộ mạnh mẽ hơn việc cắt giảm lãi suất, và đó chính là điều thị trường vàng đang kỳ vọng,” ông nhận định.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, rủi ro địa chính trị tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Các nhà phân tích cho rằng chính những bất ổn này đã góp phần đưa giá vàng tăng tới 24,5% chỉ trong một tháng, bất chấp việc giá dầu và nền kinh tế Mỹ nhìn chung vẫn giữ được sự ổn định tương đối.

Theo Kitco News﻿