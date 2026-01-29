Toyota Hilux 2026 công bố giá từ 632-903 triệu đồng - có đủ sức lật đổ 'ngôi vương' của Ford Ranger

Toyota Việt Nam vừa chính thức công bố dải sản phẩm Hilux 2026 với 3 phiên bản. Sự xuất hiện của mẫu xe này cùng biểu giá mới cho thấy mục tiêu rõ rệt của hãng xe Nhật Bản trong việc tái lập vị thế tại phân khúc xe bán tải, vốn đang chứng kiến sự thống trị của Ford Ranger.

Phiên bản Giá bán Hilux Standard 2.8 4x2 MT 632 triệu đồng Hilux Pro 2.8 4x2 AT 706 triệu đồng Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 903 triệu đồng





Những thay đổi trên Hilux 2026

Về thiết kế ngoại thất, Toyota Hilux 2026 có sự điều chỉnh ở khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt hình thang thiết kế dạng không viền và họa tiết tổ ong tối màu gần giống trên Corolla Cross mới. Hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED và các đường nét dập nổi trên thân xe được sắp xếp lại nhằm tạo sự đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế mới của hãng. Phiên bản Trailhunter có thêm một số chi tiết ốp bảo vệ và bộ mâm riêng biệt 18 inch để phục vụ mục đích di chuyển trên các địa hình hỗn hợp.

Nội thất của Hilux thể hệ mới.

Không gian nội thất của Hilux 2026 được tập trung nâng cấp về các thiết bị hiển thị và tính năng hỗ trợ. Xe trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch trên các bản cao và 9 inch trên các bản tiêu chuẩn, tích hợp các chuẩn kết nối điện thoại thông minh hiện nay.

Cụm đồng hồ sau vô lăng được chuyển đổi sang dạng kỹ thuật số hoàn toàn thay cho dạng cơ học trước đây. Danh mục trang bị tiện nghi được bổ sung thêm phanh tay điện tử, sạc không dây và ghế lái chỉnh điện mười hướng tùy theo từng phiên bản cụ thể.

So sánh Toyota Hilux 2026 và Ford Ranger

Xét về thiết kế ngoại hình, hai mẫu xe đi theo các định hướng khác nhau. Ford Ranger duy trì phong cách hiện đại với nhiều đường nét vuông vức, trong khi Toyota Hilux 2026 tập trung vào các thông số kỹ thuật phục vụ vận hành thực tế. Điển hình là khoảng sáng gầm xe của Hilux đạt mức 286 mm, cao hơn so với mức 235 mm trên đối thủ, yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vượt chướng ngại vật và đi qua các vùng ngập nước.

Khoảng sáng gầm của Hilux lớn hơn Ranger.

Về nội thất và công nghệ, Ford Ranger sở hữu danh mục chế độ lái đa dạng và các tính năng hỗ trợ lái xe trong môi trường đô thị. Trong khi đó, Hilux 2026 tập trung vào gói an toàn Toyota Safety Sense 3.0 với các chức năng như kiểm soát hành trình chủ động và hỗ trợ giữ làn đường. Cả hai mẫu xe hiện nay đều đã thu hẹp khoảng cách về các trang bị giải trí và vật liệu nội thất so với các thế hệ trước đó.

Về thông số động cơ, khối động cơ dầu 2.8L của Hilux 2026 sản sinh công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, các chỉ số này tương đồng với động cơ Bi-Turbo trên các phiên bản cao cấp của đối thủ. Sự khác biệt nằm ở hệ thống truyền động khi Ranger sử dụng hộp số tự động 10 cấp, còn Hilux duy trì loại hộp số chú trọng vào sự ổn định và khả năng duy trì sức kéo ở dải tốc độ thấp.

Về phương diện giá bán, mức niêm yết từ 632 triệu - 903 triệu đồng của Hilux 2026 được đánh giá là có tính cạnh tranh so với Ford Ranger (665 triệu - 1,039 tỷ đồng). Việc Toyota đưa cấu hình động cơ 2.8L vào phiên bản tiêu chuẩn với mức giá thấp hơn so với các bản cao cấp của đối thủ giúp người dùng có thêm lựa chọn về hiệu suất mà không cần chi trả mức chi phí tối đa.

Sự cân bằng giữa các yếu tố về giá thành, trang bị và thông số vận hành sẽ là cơ sở để thị trường định giá lại vị thế của Hilux trong cuộc đua doanh số với Ford Ranger trong năm nay.