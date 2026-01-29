Thứ cả thế giới đang lùng sục tìm kiếm ngay lúc này

Dữ liệu mới nhất từ Google Trends đã phác họa một bức tranh đầy nghịch lý nhưng không quá bất ngờ của thị trường tài chính. Cụm từ khóa “how to buy gold” (làm thế nào để mua vàng) vừa chính thức đạt điểm số tuyệt đối 100 vào tháng 12/2025 - mức đỉnh cao nhất được ghi nhận kể từ khi Google bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm 2004. Điều này đồng nghĩa với việc sự quan tâm của công chúng đối với kim loại quý đang ở mức "nóng" nhất trong hai thập kỷ qua, trùng khớp hoàn toàn với thời điểm giá vàng thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Theo phân tích chuyên sâu từ TechGaged, sự bùng nổ này không diễn ra ngẫu nhiên mà là kết quả của một hiệu ứng cộng hưởng kéo dài. Dù sự quan tâm đã nhen nhóm tăng đều từ năm 2024, nhưng phải đến khi giá vàng "phi mã" vào cuối năm 2025, cơn sốt tìm kiếm mới thực sự phát hỏa.

Cụ thể, lượng tìm kiếm về cách mua vàng đã tăng trưởng khủng khiếp tới 1.011% (gấp 10 lần) chỉ trong vòng một năm (từ tháng 12/2024 đến tháng 12/2025). Con số này phản ánh một thực tế thú vị về tâm lý nhà đầu tư: sự chú ý của đám đông thường tỷ lệ thuận với độ cao của giá cả.

Sự gia tăng đột biến về lượng tìm kiếm ngay tại đỉnh giá cho thấy dấu hiệu rõ rệt của tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ). Thay vì mua vào khi thị trường bình lặng, phần lớn các nhà đầu tư cá nhân chỉ thực sự bị kích thích và muốn nhảy vào cuộc chơi khi thấy tài sản đó đã tăng giá quá mạnh. Hành động tìm kiếm thông tin dồn dập vào giai đoạn cuối năm 2025 và hạ nhiệt nhẹ vào đầu năm 2026 chính là minh chứng cho thấy ý định hành động thường đi chậm hơn nhịp đập của thị trường.

Đáng chú ý, cơn sốt vàng lần này cũng vô tình đặt lên bàn cân so sánh giữa hai loại tài sản được mệnh danh là "nơi trú ẩn": Vàng và Bitcoin. Động thái tăng liên tục suốt một thời gian dài này được xem như một lời ngầm khẳng định rằng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện tại, dòng tiền và sự quan tâm của giới đầu tư toàn cầu đang ưu tiên quay về với giá trị truyền thống và sự an toàn tuyệt đối của vàng thỏi, thay vì các tài sản kỹ thuật số.