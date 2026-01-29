Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc tăng mạnh cùng giá vàng, vượt 122 triệu đồng/kg

29-01-2026 - 09:43 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới duy trì đà tăng ấn tượng.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 4.439.000 đồng/lượng (mua vào) và 4.576.000 đồng/lượng (bán ra). Chỉ từ đầu năm, giá bạc đã tăng mạnh gần 60%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 118.373.037 đồng/thỏi (mua vào) và 122.026.362 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:43 ngày 29/1.

Trên thị trường thế giới, giá bạc leo lên mốc 117 USD/ounce.

Giá bạc đã tăng vọt lên mức kỷ lục mới, vượt qua mốc 117 đô la mỗi ounce vào thứ Năm, kéo dài đà tăng từ đầu năm lên hơn 60% khi nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn vững chắc trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Các nhà đầu tư tiếp tục ưa chuộng kim loại quý ngay cả sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất, viện dẫn tăng trưởng mạnh mẽ và lạm phát dai dẳng trong khi không đưa ra nhiều thông tin rõ ràng về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Đà tăng vẫn tiếp diễn bất chấp sự phục hồi của đồng đô la Mỹ, cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro mạnh mẽ trước những biến động tiền tệ. Rủi ro vẫn ở mức cao, từ căng thẳng Trung Đông đến ma sát thương mại toàn cầu, với những tuyên bố bảo hộ mậu dịch mới trước thềm cuộc bầu cử Mỹ làm dấy lên lo ngại về thuế quan, gián đoạn chuỗi cung ứng và áp lực lạm phát.

Tâm lý thị trường còn bị ảnh hưởng bởi nỗi lo sợ về khả năng chính phủ đóng cửa có thể làm trì hoãn việc công bố các dữ liệu quan trọng. Trong khi đó, nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ từ năng lượng tái tạo và điện tử tiếp tục thắt chặt nguồn cung, củng cố đà tăng của bạc bất chấp lập trường thận trọng của Fed.

Giá bạc tăng lên 112 triệu đồng/kg, người dân đổ xô đi xếp hàng

