Giá bạc chiều ngày 22/1 quay đầu tăng mạnh

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc chiều ngày 22/1 niêm yết ở mức 3.540.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.650.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 94.400.000 đồng/thỏi (mua vào) và 97.333.000 đồng/thỏi (bán ra). So với phiên sáng nay, giá bạc thỏi tăng khoảng 2,2 triệu đồng/kg ở cả 2 chiều.

Trên thị trường thế giới, giá bạc cũng đảo chiều tăng, đạt 94,2 USD/oz. Mức giá này phục hồi rõ rệt so với thời điểm mở phiên hôm nay, khi giá ở vùng dưới 92 USD/oz.

Không chỉ bạc, giá vàng cũng tăng mạnh trong phiên chiều nay, đạt 4.837 USD/ounce. Nguyên nhân giá các kim loại quý tăng là do những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xoa dịu nỗi lo ngại của thị trường về một cuộc tranh chấp địa chính trị và thương mại sâu sắc hơn liên quan đến Greenland.

Ông Trump đã loại trừ việc sử dụng vũ lực để giành Greenland và giảm bớt các mối đe dọa áp thuế đối với các nước châu Âu sau khi đạt được khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai với NATO, mặc dù chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng.

Nhiều chuyên gia dự báo, giá bạc thế giới sẽ sớm chạm mốc 100 USD/ounce. Theo đó, sức mạnh của đồng đô la Mỹ và những thay đổi về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là những yếu tố sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kim loại quý, cũng như các vấn đề địa chính trị và động lực cung cầu.﻿

Thuế quan của Mỹ đã làm rung chuyển thị trường chứng khoán và làm gia tăng mức độ bất ổn kinh tế bao trùm toàn bộ bối cảnh trong năm 2025 và tiếp tục kéo dài sang năm nay. Điều này tác động tích cực đến giá vàng và bạc, với bạc có giá cao hơn vàng trong năm vừa qua.

Đặc biệt, không thể bỏ qua khía cạnh công nghiệp của bạc. Trong bối cảnh hiện nay, vai trò công nghiệp của bạc đang suy yếu trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài vẫn còn tiềm năng tăng trưởng lớn hơn.

Nhu cầu công nghiệp tăng cao từ các lĩnh vực mới nổi do các yếu tố như chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và sự xuất hiện của công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho kim loại này trong vài năm tới. Tấm pin mặt trời là một lĩnh vực đặc biệt hấp dẫn vì các nhà sản xuất đã nhận thấy việc tăng hàm lượng bạc sẽ làm tăng hiệu quả năng lượng.

Viện Bạc dự báo nhu cầu bạc sẽ tăng mạnh từ các ngành công nghiệp sản xuất tấm pin mặt trời, xe điện và trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Nhiều chuyên gia đồng ý rằng nhu cầu gia tăng từ các ngành công nghiệp trọng điểm này có khả năng sẽ góp phần thúc đẩy giá bạc tăng trưởng vào năm 2026.