Giá bạc hôm nay 16/1: bật tăng trở lại

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 3.441.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.548.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 120 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 127 nghìn đồng/lượng chiều bán so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 91.760.000 đồng/thỏi (mua vào) và 94.613.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:50 ngày 16/1.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 91,3 USD một ounce.

Giá bạc đã có nhiều phiên động trong phiên ngày thứ 5 (15/1) do Mỹ quyết định không áp thuế đối với các khoáng sản quan trọng. Nguy cơ áp thuế nhập khẩu đối với các khoáng sản chủ chốt của Mỹ đã thúc đẩy đợt tăng giá mạnh trên diện rộng đối với hàng hóa, đẩy giá bạc, đồng và các kim loại khác lên mức cao kỷ lục khi các nhà giao dịch đổ xô vận chuyển hàng hóa vào Mỹ để tránh bị áp thuế.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis (FX Empire), diễn biến gần đây cho thấy thị trường bạc đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, nơi xu hướng có thể đảo chiều rất nhanh theo dòng thông tin và tâm lý đầu tư. Trong bối cảnh đó, các nhịp điều chỉnh ngắn hạn không bị nhìn nhận là tín hiệu tiêu cực, mà ngược lại, đang được xem như cơ hội gia nhập thị trường.﻿

Đáng chú ý nhất là tình trạng thiếu hụt nguồn cung bạc đã kéo dài liên tục ít nhất 5 năm, tạo lực đỡ bền vững cho giá. Ở chiều cầu, triển vọng trung và dài hạn tiếp tục được cải thiện nhờ sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu, xu hướng Trung Quốc gia tăng tích trữ kim loại quý. ﻿ Đồng thời, bạc đã được thêm vào danh sách khoáng sản quan trọng của Mỹ năm ngoái do vai trò thiết yếu của nó trong các công nghệ tiên tiến và cơ sở hạ tầng năng lượng sạch, đặc biệt là trong các tấm pin mặt trời, xe điện và thiết bị điện tử.

Với những động lực này, Christopher Lewis cho rằng kịch bản giá bạc tiến sát mốc 100 USD/ounce trong thời gian tới hoàn toàn có cơ sở, thay vì chỉ là kỳ vọng mang tính đầu cơ.