Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc hôm nay 16/1: bật tăng trở lại

16-01-2026 - 10:01 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới hồi phục sau khi giảm sâu.

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 3.441.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.548.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 120 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 127 nghìn đồng/lượng chiều bán so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 91.760.000 đồng/thỏi (mua vào) và 94.613.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:50 ngày 16/1.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 91,3 USD một ounce.

Giá bạc đã có nhiều phiên động trong phiên ngày thứ 5 (15/1) do Mỹ quyết định không áp thuế đối với các khoáng sản quan trọng. Nguy cơ áp thuế nhập khẩu đối với các khoáng sản chủ chốt của Mỹ đã thúc đẩy đợt tăng giá mạnh trên diện rộng đối với hàng hóa, đẩy giá bạc, đồng và các kim loại khác lên mức cao kỷ lục khi các nhà giao dịch đổ xô vận chuyển hàng hóa vào Mỹ để tránh bị áp thuế.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis (FX Empire), diễn biến gần đây cho thấy thị trường bạc đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, nơi xu hướng có thể đảo chiều rất nhanh theo dòng thông tin và tâm lý đầu tư. Trong bối cảnh đó, các nhịp điều chỉnh ngắn hạn không bị nhìn nhận là tín hiệu tiêu cực, mà ngược lại, đang được xem như cơ hội gia nhập thị trường.﻿

Đáng chú ý nhất là tình trạng thiếu hụt nguồn cung bạc đã kéo dài liên tục ít nhất 5 năm, tạo lực đỡ bền vững cho giá. Ở chiều cầu, triển vọng trung và dài hạn tiếp tục được cải thiện nhờ sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu, xu hướng Trung Quốc gia tăng tích trữ kim loại quý. ﻿ Đồng thời, bạc đã được thêm vào danh sách khoáng sản quan trọng của Mỹ năm ngoái do vai trò thiết yếu của nó trong các công nghệ tiên tiến và cơ sở hạ tầng năng lượng sạch, đặc biệt là trong các tấm pin mặt trời, xe điện và thiết bị điện tử.

Với những động lực này, Christopher Lewis cho rằng kịch bản giá bạc tiến sát mốc 100 USD/ounce trong thời gian tới hoàn toàn có cơ sở, thay vì chỉ là kỳ vọng mang tính đầu cơ.

Giá bạc chạm đỉnh 94 triệu đồng/kg, tôi tiếc đứt ruột vì lỡ cơ hội: “Nếu xuyên không nhất định mua bạc lúc 2x, 3x..."

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bán xe máy điện mới rẻ nhất cũng 65 triệu, Honda toan tính điều gì?

Bán xe máy điện mới rẻ nhất cũng 65 triệu, Honda toan tính điều gì? Nổi bật

Top 10 ô tô bán chạy nhất năm 2025: VinFast thống trị tuyệt đối, chỉ duy nhất một mẫu sedan lọt top

Top 10 ô tô bán chạy nhất năm 2025: VinFast thống trị tuyệt đối, chỉ duy nhất một mẫu sedan lọt top Nổi bật

Giá cà phê hôm nay 16-1: Tăng 4 phiên liên tục, Robusta vượt mốc 4.000 USD/tấn

Giá cà phê hôm nay 16-1: Tăng 4 phiên liên tục, Robusta vượt mốc 4.000 USD/tấn

09:19 , 16/01/2026
Loạt xe Hàn được giảm giá để kích cầu đầu năm

Loạt xe Hàn được giảm giá để kích cầu đầu năm

08:01 , 16/01/2026
Bắt 16 người trong đường dây sản xuất và buôn bán gas giả quy mô lớn

Bắt 16 người trong đường dây sản xuất và buôn bán gas giả quy mô lớn

07:26 , 16/01/2026
Nhẹ hơn đối thủ gần 40kg, mẫu xe tay ga 'độc lạ' này liệu có làm nên chuyện trước Honda và Yamaha?

Nhẹ hơn đối thủ gần 40kg, mẫu xe tay ga 'độc lạ' này liệu có làm nên chuyện trước Honda và Yamaha?

07:21 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên