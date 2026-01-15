Top 10 ô tô bán chạy nhất năm 2025: VinFast thống trị tuyệt đối, chỉ duy nhất một mẫu sedan lọt top

Thị trường ô tô Việt Nam vừa khép lại năm 2025 với nhiều biến động đáng chú ý. Những tác động đan xen từ bối cảnh kinh tế, chính sách điều hành, cùng sự thay đổi nhanh chóng trong thị hiếu người tiêu dùng đã tạo nên bức tranh nhiều gam màu cho toàn ngành. Dù không tránh khỏi giai đoạn chững lại ở một số thời điểm, các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ cùng nỗ lực kích cầu của doanh nghiệp đã giúp thị trường dần lấy lại nhịp tăng trưởng, thể hiện rõ qua cuộc đua vào Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2025.

Theo tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và TC Motor (đơn vị phân phối ô tô Hyundai), phần lớn các mẫu xe góp mặt trong Top 10 đều đạt doanh số trên 13.000 xe. Đáng chú ý, xe điện VinFast chiếm tới 4 vị trí dẫn đầu, cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong lựa chọn của người tiêu dùng, khi các mẫu xe thuần điện dần vượt lên so với xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Dẫn đầu danh sách là VinFast VF 3 với doanh số 44.585 xe trong năm 2025. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến nhờ thiết kế cá tính, kích thước gọn gàng, phù hợp đô thị cùng mức giá dễ tiếp cận, hiện ở mức 299 triệu đồng. VF 3 được đánh giá là mẫu xe mở rộng đáng kể tệp khách hàng mới cho thị trường ô tô, đặc biệt là người mua xe lần đầu.

Xếp ngay sau là VinFast VF 5, đạt doanh số 43.913 xe, tăng khoảng 12.000 xe so với năm 2024. Khác với VF 3, VF 5 là mẫu crossover 5 chỗ, đáp ứng linh hoạt cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ. Với mức giá khoảng 529 triệu đồng, VF 5 tiếp tục củng cố vị thế của VinFast trong phân khúc xe điện phổ thông.

Vị trí thứ ba thuộc về VinFast Limo Green, mẫu MPV thuần điện 7 chỗ mới gia nhập thị trường trong năm 2025. Dù chỉ bắt đầu giao xe từ tháng 8, Limo Green vẫn đạt doanh số 27.127 xe nhờ nhu cầu lớn từ nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ. Đà tăng tốc mạnh mẽ vào giai đoạn cuối năm giúp mẫu xe này nhanh chóng tạo dấu ấn trên thị trường.

Đứng thứ tư là VinFast VF 6 với 23.291 xe, tiếp tục khẳng định sự áp đảo của xe điện VinFast trong nhóm xe bán chạy nhất.

Ở nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, Mitsubishi Xpander là cái tên nổi bật nhất khi đứng ở vị trí thứ năm với doanh số 19.891 xe. Bất chấp áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, mẫu MPV chạy xăng này vẫn giữ được sức hút nhờ thiết kế, khả năng vận hành ổn định cùng các chương trình ưu đãi liên tục.

Ford Ranger là mẫu bán tải duy nhất góp mặt trong Top 10, xếp thứ sáu với 18.692 xe, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu phân khúc bán tải tại Việt Nam.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mazda CX-5 (17.262 xe), Mitsubishi Xforce (15.254 xe) và Toyota Yaris Cross (14.601 xe), những mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ đang ngày càng được ưa chuộng nhờ tính đa dụng và phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng.

Khép lại Top 10 là Toyota Vios với 13.424 xe. Dù doanh số giảm so với năm trước, Vios vẫn duy trì được vị trí trong nhóm bán chạy, phản ánh nỗ lực kích cầu mạnh mẽ của Toyota trong bối cảnh phân khúc sedan đang dần mất sức hút.

Bức tranh Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt của thị trường, khi xe điện và xe gầm cao ngày càng chiếm ưu thế, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong thói quen và kỳ vọng của người tiêu dùng Việt Nam.