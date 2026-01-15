Cận cảnh xe công Mercedes-Benz E300 thanh lý ở Đà Nẵng, giá khởi điểm còn 282 triệu đồng

Chiếc ô tô Mercedes-Benz E 300 (W212), sản xuất năm 2009, mang biển kiểm soát 80B-7879 đang là phương tiện có giá khởi điểm cao nhất trong lô tài sản công được TP Đà Nẵng đưa ra đấu giá, với mức 282 triệu đồng.

Đáng chú ý, đây là chiếc xe từng nhiều lần tổ chức đấu giá nhưng không thành công, buộc cơ quan chức năng liên tục điều chỉnh giảm giá.

Cận cảnh xe công Mercedes-Benz E300 thanh lý ở Đà Nẵng

Mercedes-Benz E300 nằm trong lô xe công mà TP Đà Nẵng đang tổ chức đấu giá

Bên trong chiếc Mercedes-Benz E300

Năm 2023, xe được xác định giá khởi điểm hơn 632 triệu đồng. Sang năm 2024, mức giá này giảm xuống còn hơn 588 triệu đồng. Đến năm 2025, giá tiếp tục hạ còn 470 triệu đồng, trước khi được điều chỉnh xuống mức hiện tại nhằm tăng khả năng thanh lý.

Hiện trạng xe đã xuống cấp đáng kể

Ngoài Mercedes-Benz E 300, TP Đà Nẵng còn đang tổ chức thanh lý một số xe khác

Ghi nhận thực tế cho thấy, sau nhiều năm sử dụng và thời gian dài lưu kho chờ xử lý, tình trạng của chiếc Mercedes-Benz E 300 đã xuống cấp đáng kể.

Ngoại thất xe xuất hiện nhiều hư hỏng, trong đó lớp sơn tại phần nóc và các trụ xe bong tróc, phồng rộp thành từng mảng lớn, lộ rõ lớp sơn lót. Khoang nội thất cũng bộc lộ sự cũ kỹ theo niên hạn sử dụng.

Liên quan đến lô tài sản này, Sở Tài chính TP Đà Nẵng vừa thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện bán đấu giá đối với 28 xe ô tô bị thu hồi, thanh lý theo quy định. Tổng giá khởi điểm của toàn bộ lô xe ước tính gần 2 tỉ đồng.