Cận cảnh xe công Mercedes-Benz E300 thanh lý ở Đà Nẵng, giá khởi điểm còn 282 triệu đồng
Chiếc xe công Mercedes từng nhiều lần đấu giá không thành, hiện trạng xuống cấp rõ rệt sau thời gian dài lưu kho.
Chiếc ô tô Mercedes-Benz E 300 (W212), sản xuất năm 2009, mang biển kiểm soát 80B-7879 đang là phương tiện có giá khởi điểm cao nhất trong lô tài sản công được TP Đà Nẵng đưa ra đấu giá, với mức 282 triệu đồng.
Đáng chú ý, đây là chiếc xe từng nhiều lần tổ chức đấu giá nhưng không thành công, buộc cơ quan chức năng liên tục điều chỉnh giảm giá.
Năm 2023, xe được xác định giá khởi điểm hơn 632 triệu đồng. Sang năm 2024, mức giá này giảm xuống còn hơn 588 triệu đồng. Đến năm 2025, giá tiếp tục hạ còn 470 triệu đồng, trước khi được điều chỉnh xuống mức hiện tại nhằm tăng khả năng thanh lý.
Ghi nhận thực tế cho thấy, sau nhiều năm sử dụng và thời gian dài lưu kho chờ xử lý, tình trạng của chiếc Mercedes-Benz E 300 đã xuống cấp đáng kể.
Ngoại thất xe xuất hiện nhiều hư hỏng, trong đó lớp sơn tại phần nóc và các trụ xe bong tróc, phồng rộp thành từng mảng lớn, lộ rõ lớp sơn lót. Khoang nội thất cũng bộc lộ sự cũ kỹ theo niên hạn sử dụng.
Liên quan đến lô tài sản này, Sở Tài chính TP Đà Nẵng vừa thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện bán đấu giá đối với 28 xe ô tô bị thu hồi, thanh lý theo quy định. Tổng giá khởi điểm của toàn bộ lô xe ước tính gần 2 tỉ đồng.
Người lao động