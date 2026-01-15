Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

iPhone 18 Pro Max lộ diện thiết kế đầu tiên

15-01-2026

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ sở hữu một thiết kế hoàn toàn mới.

Dù dòng iPhone 17 mới chỉ ra mắt chưa đầy nửa năm, những thông tin rò rỉ đầu tiên về thế hệ iPhone 18 dự kiến trình làng vào mùa thu năm nay đã bắt đầu thu hút sự chú ý của giới công nghệ. Đáng chú ý, các mẫu iPhone 18 Pro được cho là sẽ sở hữu một thiết kế hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trên bất kỳ thế hệ iPhone nào trước đây.

Theo nguồn tin từ Digital Chat Stationm, chuyên gia rò rỉ thông tin có tiếng trên Weibo, Apple đang thử nghiệm những thay đổi đáng kể về màn hình, đặc biệt là trên các phiên bản cao cấp. Cụ thể, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể lần lượt được trang bị màn hình 6,27 inch và 6,86 inch, đi kèm công nghệ OLED và tần số quét cao.

Ảnh phác hoạ iPhone 18 Pro dựa trên thông tin rò rỉ. (Ảnh: 瘋先生)

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở việc Apple có thể lần đầu tiên đưa hệ thống Face ID xuống dưới màn hình. Nếu thông tin này trở thành sự thật, cụm cảm biến TrueDepth cùng máy chiếu điểm 3D sẽ được ẩn hoàn toàn phía sau tấm nền hiển thị, thay vì nằm trong Dynamic Island như hiện nay. Camera trước nhiều khả năng sẽ được chuyển sang góc trên bên trái, tạo nên thiết kế đục lỗ tương tự nhiều smartphone Android, nhưng vẫn mang dấu ấn riêng của Apple.

Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc Dynamic Island, một trong những đặc trưng thiết kế của iPhone trong vài năm gần đây, có thể biến mất trên các mẫu Pro. Điều này đặt ra câu hỏi về cách Apple duy trì các tính năng hiển thị thông báo, chỉ báo trạng thái và hoạt động nền. Giới quan sát cho rằng hãng vẫn sẽ giữ trải nghiệm tương tác quen thuộc, nhưng chuyển hoàn toàn sang giải pháp phần mềm.

Trong khi đó, các phiên bản không phải Pro của iPhone 18 được cho là sẽ không có nhiều khác biệt so với thế hệ hiện tại. iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến sở hữu màn hình OLED khoảng 6,27–6,3 inch với tần số quét 120 Hz, hỗ trợ ProMotion và Dynamic Island. iPhone Air 2 cũng có thể tiếp tục sử dụng màn hình OLED 6,55 inch 120 Hz, tương tự mẫu Air đời đầu.

Bên cạnh dòng iPhone 18 Pro, Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt thêm một mẫu iPhone màn hình gập (iPhone Fold) vào tháng 9 tới. Riêng iPhone 18 bản tiêu chuẩn có thể sẽ được lùi thời điểm ra mắt sang mùa xuân năm 2027, cùng với một phiên bản mới mang tên iPhone 18e.

Nếu các tin đồn này chính xác, iPhone 18 Pro và Pro Max không chỉ là một bản nâng cấp thông số, mà còn có thể trở thành cột mốc quan trọng trong quá trình Apple tái định hình thiết kế iPhone sau nhiều năm gần như không thay đổi.

Theo Huỳnh Duy

iPhone, apple

