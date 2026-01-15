Chị gái thông báo tình trạng của Quang Linh Vlogs hiện tại

Sau phiên tòa xét xử liên quan đến vụ kẹo rau củ KERA vào tháng 11/2025, Quang Linh Vlogs (tên thật Phạm Quang Linh) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng". Cùng với Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cũng đang thi hành án, không kháng cáo.

Trước khi vướng vòng lao lý, Quang Linh Vlogs từng là YouTuber được nhiều người quan tâm, có sức ảnh hưởng trên MXH. Chính vì vậy, các thông tin liên quan đến Quang Linh vẫn được cộng đồng mạng dành nhiều sự chú ý.

Mới đây, trong một livestream chia sẻ, Nhật Lệ - chị gái của Quang Linh Vlogs cũng là người đồng hành với anh trong cuộc sống, công việc đã tiết lộ về tình trạng hiện tại của nam YouTuber. Khi được netizen đặt câu hỏi về em trai, Nhật Lê cho biết: “Em trai mình khoẻ, mặt hết mụn, ổn hết mọi người ạ”.

Nhật Lệ chia sẻ về tình trạng hiện tại của Quang Linh Vlogs (Nguồn: @Fan Quang Linh Vlogs)

Bên cạnh đó, Nhật Lệ cũng cho hay tinh thần hiện tại của Quang Linh đã phần nào ổn định hơn Chị gái của Quang Linh cũng bày tỏ: “May là tinh thần ổn định, thì tất cả mọi thứ sẽ ổn hết mọi người ạ”.

Được biết, hiện tại Nhật Lệ đang sinh sống và làm việc chủ yếu tại TP.HCM để thuận tiện hơn trong việc đi thăm em trai. Ngoài ra, cô cũng vẫn tiếp tục livestream bán hàng trên MXH - công việc mà trước đây cả Nhật Lệ và Quang Linh Vlogs cùng làm chung.

Đây cũng là lần hiếm hoi, Nhật Lệ chia sẻ về tình trạng hiện tại của Quang Linh Vlogs. Trước đó từ thời điểm em trai vướng vòng lao lý, cô cũng phần nào kín tiếng hơn, chỉ đáp trả một số bình luận sai sự thật.

Trước đó trên fanpage của Team Châu Phi cũng đăng tải những dòng chia sẻ, được cho là lời hỏi thăm của Quang Linh Vlogs: “Ở ngoài sao rồi, anh em gia đình khỏe chứ?", "Khán giả thế nào, vẫn ủng hộ team chứ?",...

Nhật Lệ là người đồng hành với Quang Linh cả trong công việc lẫn cuộc sống

Team Châu phi vẫn hoạt động, từng có động thái chia sẻ về lời hỏi thăm của Quang Linh Vlogs

Quang Linh Vlogs có tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997 tại Nghệ An. Anh từng sang Angola làm việc và trở thành hiện tượng mạng khi chia sẻ về cuộc sống, hoạt động tại châu Phi có kênh YouTube gần 4,1 triệu người theo dõi.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, Quang Linh Vlogs gắn với những hình ảnh không tích cực khi livestream bán hàng. Cùng với Hằng Du Mục và Thùy Tiên, Quang Linh bị xử phạt hành chính, khởi tố hình sự và tạm giam vào tháng 4/2025.

Tại phiên tòa xét xử vào tháng 11/2025, Quang Linh đối mặt với các cáo trạng, tội danh của mình. Anh liên tục cúi mặt, nhìn xuống đất, gương mặt thất thần, đôi mắt nặng trĩu, lộ rõ vết thâm quầng. Các lời khai của Quang Linh Vlogs trước tòa đều khá ngắn gọn, thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết và liên tục gửi lời xin lỗi đến những người đã yêu thương, tin tưởng.

Hình ảnh Quang Linh Vlogs trong phiên toà xét xử tháng 11/2025 (ẢnH: Viết Thanh)

“Bị cáo rất hối hận về việc làm sai trái của bị cáo. Bản thân bị cáo là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội mà những lời nói của bị cáo không được kiểm chứng cụ thể, rõ ràng và phát ngôn sai sự thật làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng, những người tin tưởng mình, mua sản phẩm vì mình.

Trong thời gian tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các khách hàng đã luôn tin tưởng, yêu thương bị cáo, mua sản phẩm vì sự tự tin tưởng, đã làm cho các khách hàng thất vọng. Bị cáo mong hội đồng xét xử có thể giảm mức án cho bị cáo để sớm trở về với bố mẹ, làm người có ích cho xã hội. Bị cáo xin hết”, Quang Linh Vlogs nói lời sau cùng trước khi thi hành án.