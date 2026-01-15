Ông Trump ủng hộ Venezuela làm 1 điều

“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho họ nếu họ làm vậy”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 14/1 khi được hỏi liệu chính quyền có ủng hộ Venezuela ở lại trong liên minh dầu mỏ hay không.

“Tôi không biết liệu điều đó có tốt hơn cho chúng ta hay không… nhưng họ là thành viên của OPEC, và chúng ta chưa hề thảo luận điều đó với họ,” Trump nói thêm.

Venezuela, một thành viên sáng lập của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới nhưng đã chứng kiến sản lượng sụt giảm mạnh trong những năm gần đây do bất ổn kinh tế và các lệnh trừng phạt. Ông Trump đã tìm cách kiểm soát nguồn cung dầu của Venezuela sau khi Mỹ lật đổ Tổng thống Nicolás Maduro trong một chiến dịch hồi đầu tháng này.

Chính quyền Trump cho biết họ cần kiểm soát nguồn dầu mỏ của Venezuela vô thời hạn khi tìm cách tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của đất nước và gây áp lực lên chính phủ Caracas.

Khi được hỏi liệu Venezuela, dưới chính sách dầu mỏ chịu ảnh hưởng của Mỹ, có tuân thủ các giới hạn sản lượng của OPEC hay không, ông Trump nói rằng câu hỏi này còn quá sớm. “Tôi không cần phải lo lắng về điều đó ngay bây giờ, bởi vì, các bạn biết đấy, tôi không liên quan gì đến OPEC cả,” ông nói.

Việc Mỹ kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela và các khoản đầu tư trong tương lai để tăng công suất có thể khiến Caracas mâu thuẫn với các thành viên OPEC khác. OPEC là một nhóm các quốc gia sản xuất dầu mỏ hợp tác với nhau về chính sách cung ứng để ổn định thị trường dầu mỏ - cắt giảm sản lượng khi giá giảm và tăng sản lượng khi nhu cầu tăng.

Mặc dù các thành viên đưa ra quyết định tập thể, nhưng Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, được coi là nhà lãnh đạo trên thực tế của nhóm này do năng lực sản xuất vượt trội và khả năng tăng hoặc giảm nguồn cung.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, các trợ lý Nhà Trắng và các cố vấn bên ngoài nói với Reuters rằng chủ đề Venezuela ở lại OPEC chưa từng được thảo luận. Họ lưu ý rằng tình hình có thể trở thành điểm nóng nếu ông Trump tìm cách tăng sản lượng dầu trong khi OPEC tìm cách cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá cả. Điều này có khả năng khiến các mục tiêu của Mỹ mâu thuẫn với chiến lược của liên minh.

Một số thành viên OPEC muốn mở rộng sản lượng dầu thường bị hạn chế bởi hệ thống hạn ngạch của liên minh khi hệ thống này đặt ra giới hạn sản lượng để ổn định giá cả toàn cầu. Các quốc gia như Iraq, Nigeria và Angola trước đây đã bày tỏ sự thất vọng rằng hạn ngạch ngăn cản họ khai thác tối đa trữ lượng dầu mỏ hoặc đáp ứng nhu cầu tài chính trong nước.

Theo Reuters﻿