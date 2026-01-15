Tucson và Elantra thế hệ mới 'lột xác' nội thất: Màn 17inch lớn nhất từng có trên xe Hyundai phổ thông, ra mắt ngay năm nay

Hyundai đã chính thức xác nhận những nâng cấp quan trọng về nội thất và phần mềm cho hai mẫu xe chiến lược là Tucson và Elantra thế hệ mới. Theo ETNews, đây là bước đi cho thấy tham vọng rõ ràng của Hyundai trong việc đưa các mẫu xe phổ thông tiến gần hơn tới trải nghiệm số vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp.

Màn hình trung tâm 17inch

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 17inch, tỷ lệ 16:9 đặt ngang trên bảng táp-lô. Màn hình này sẽ xuất hiện trên Elantra thế hệ thứ 8 (CN8) ra mắt nửa đầu năm và Tucson thế hệ thứ 5 (NX5) trình làng vào nửa cuối năm.

Hình ảnh rò rỉ nội thất Hyundai Ioniq 3 sẽ là tham khảo cho những gì có thể trang bị trên Tucson và Elantra thế hệ mới. Màn hình lớn phản ánh xu hướng thiết kế nội thất xe điện toàn cầu. Ảnh: KCB

Đây là màn hình lớn nhất từng được Hyundai trang bị cho một mẫu xe không thuộc thương hiệu Genesis. Kích thước này ngang bằng Tesla Model S và thậm chí vượt Model Y, cho thấy Hyundai đang theo sát - thậm chí cạnh tranh trực diện - với các xu hướng nội thất xe điện toàn cầu.

Dù ưu tiên giao diện số cỡ lớn, Hyundai vẫn giữ lại các nút bấm vật lý cho những chức năng quan trọng như đèn cảnh báo và điều hòa, nhằm đảm bảo tính an toàn và thuận tiện khi sử dụng trong quá trình lái xe.

Pleos Connect - "bộ não" thế hệ mới

Màn hình 17inch sẽ hoạt động cùng nền tảng Pleos Connect (hay còn gọi là Sconnect), do bộ phận phần mềm 42dot của Hyundai phát triển. Đây là trụ cột trong chiến lược xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV) của tập đoàn.

Ảnh dựng Hyundai Tucson thế hệ mới. Lưới tản nhiệt trông tinh tế hơn, cản trước phẳng hơn, các khe hút gió được thiết kế lại, cụm đèn chiếu sáng hiện đại hơn, cửa hậu thiết kế lại, cản sau và đèn hậu mới trong khi kiểu dáng tổng thể được giữ nguyên. Ảnh: Digimods Design

Pleos Connect được xây dựng trên Android Automotive OS, mang lại giao diện quen thuộc như smartphone, cho phép truy cập ứng dụng, giải trí, dẫn đường và các thiết lập xe một cách trực quan. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), giúp xe liên tục được bổ sung tính năng mới trong suốt vòng đời sử dụng.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số 9,9inch

Bên cạnh màn hình trung tâm cỡ lớn, Tucson và Elantra mới còn được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 9,9inch đặt phía trước người lái. Màn hình này hiển thị các thông tin quan trọng như tốc độ, trạng thái hệ thống hỗ trợ lái và cảnh báo xe với độ rõ nét cao, hạn chế gây xao nhãng.

Màn hình 17inch được vận hành bởi Pleos Connect - nền tảng phần mềm xe thế hệ mới của Tập đoàn Hyundai. Ảnh: Hyundai/KCB

Cách bố trí cho thấy Hyundai vẫn đặt yếu tố an toàn song song với việc nâng cấp công nghệ.

Theo Hyundai, mục tiêu của hãng không chỉ là nâng cấp màn hình hay phần mềm, mà là biến khoang nội thất thành một "không gian số di động", nơi giải trí, kết nối và điều khiển xe được tích hợp trong một hệ sinh thái thống nhất.

Đáng chú ý, những công nghệ này trước đây chỉ xuất hiện trên các mẫu Genesis cao cấp. Việc đưa xuống Elantra và Tucson được xem là bước ngoặt, mở đường cho việc phổ cập trải nghiệm số cao cấp trên các dòng xe Hyundai - và xa hơn là cả thương hiệu Kia.

Với loạt nâng cấp kể trên, Tucson và Elantra thế hệ mới không chỉ là bản nâng cấp sản phẩm, mà còn là tuyên bố rõ ràng của Hyundai trong cuộc đua công nghệ trên thị trường ô tô toàn cầu.