Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tucson và Elantra thế hệ mới 'lột xác' nội thất: Màn 17inch lớn nhất từng có trên xe Hyundai phổ thông, ra mắt ngay năm nay

15-01-2026 - 10:55 AM | Thị trường

Hyundai xác nhận Tucson và Elantra thế hệ mới sẽ được trang bị màn hình trung tâm 17inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 9,9inch cùng nền tảng phần mềm Pleos Connect.

Hyundai đã chính thức xác nhận những nâng cấp quan trọng về nội thất và phần mềm cho hai mẫu xe chiến lược là Tucson và Elantra thế hệ mới. Theo ETNews, đây là bước đi cho thấy tham vọng rõ ràng của Hyundai trong việc đưa các mẫu xe phổ thông tiến gần hơn tới trải nghiệm số vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp.

Màn hình trung tâm 17inch

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 17inch, tỷ lệ 16:9 đặt ngang trên bảng táp-lô. Màn hình này sẽ xuất hiện trên Elantra thế hệ thứ 8 (CN8) ra mắt nửa đầu năm và Tucson thế hệ thứ 5 (NX5) trình làng vào nửa cuối năm.

Hình ảnh rò rỉ nội thất Hyundai Ioniq 3 sẽ là tham khảo cho những gì có thể trang bị trên Tucson và Elantra thế hệ mới. Màn hình lớn phản ánh xu hướng thiết kế nội thất xe điện toàn cầu. Ảnh: KCB

Đây là màn hình lớn nhất từng được Hyundai trang bị cho một mẫu xe không thuộc thương hiệu Genesis. Kích thước này ngang bằng Tesla Model S và thậm chí vượt Model Y, cho thấy Hyundai đang theo sát - thậm chí cạnh tranh trực diện - với các xu hướng nội thất xe điện toàn cầu.

Dù ưu tiên giao diện số cỡ lớn, Hyundai vẫn giữ lại các nút bấm vật lý cho những chức năng quan trọng như đèn cảnh báo và điều hòa, nhằm đảm bảo tính an toàn và thuận tiện khi sử dụng trong quá trình lái xe.

Pleos Connect - "bộ não" thế hệ mới

Màn hình 17inch sẽ hoạt động cùng nền tảng Pleos Connect (hay còn gọi là Sconnect), do bộ phận phần mềm 42dot của Hyundai phát triển. Đây là trụ cột trong chiến lược xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV) của tập đoàn.

Ảnh dựng Hyundai Tucson thế hệ mới. Lưới tản nhiệt trông tinh tế hơn, cản trước phẳng hơn, các khe hút gió được thiết kế lại, cụm đèn chiếu sáng hiện đại hơn, cửa hậu thiết kế lại, cản sau và đèn hậu mới trong khi kiểu dáng tổng thể được giữ nguyên. Ảnh: Digimods Design

Pleos Connect được xây dựng trên Android Automotive OS, mang lại giao diện quen thuộc như smartphone, cho phép truy cập ứng dụng, giải trí, dẫn đường và các thiết lập xe một cách trực quan. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), giúp xe liên tục được bổ sung tính năng mới trong suốt vòng đời sử dụng.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số 9,9inch

Bên cạnh màn hình trung tâm cỡ lớn, Tucson và Elantra mới còn được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 9,9inch đặt phía trước người lái. Màn hình này hiển thị các thông tin quan trọng như tốc độ, trạng thái hệ thống hỗ trợ lái và cảnh báo xe với độ rõ nét cao, hạn chế gây xao nhãng.

Màn hình 17inch được vận hành bởi Pleos Connect - nền tảng phần mềm xe thế hệ mới của Tập đoàn Hyundai. Ảnh: Hyundai/KCB

Cách bố trí cho thấy Hyundai vẫn đặt yếu tố an toàn song song với việc nâng cấp công nghệ.

Theo Hyundai, mục tiêu của hãng không chỉ là nâng cấp màn hình hay phần mềm, mà là biến khoang nội thất thành một "không gian số di động", nơi giải trí, kết nối và điều khiển xe được tích hợp trong một hệ sinh thái thống nhất.

Đáng chú ý, những công nghệ này trước đây chỉ xuất hiện trên các mẫu Genesis cao cấp. Việc đưa xuống Elantra và Tucson được xem là bước ngoặt, mở đường cho việc phổ cập trải nghiệm số cao cấp trên các dòng xe Hyundai - và xa hơn là cả thương hiệu Kia.

Với loạt nâng cấp kể trên, Tucson và Elantra thế hệ mới không chỉ là bản nâng cấp sản phẩm, mà còn là tuyên bố rõ ràng của Hyundai trong cuộc đua công nghệ trên thị trường ô tô toàn cầu.

Công nghệ 'đỉnh chóp' này giúp ô tô điện vừa đi vừa tự sạc, xe Hyundai được hưởng lợi đầu tiên

Theo Thanh Lịnh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast của ông Phạm Nhật Vượng ra mắt liền lúc 3 xe máy điện đổi pin, chốt lắp xong 45.000 tủ đổi pin ngay quý I

VinFast của ông Phạm Nhật Vượng ra mắt liền lúc 3 xe máy điện đổi pin, chốt lắp xong 45.000 tủ đổi pin ngay quý I Nổi bật

Vừa mở đầu năm 2026 đã tăng như tên lửa, 'kép phụ' của vàng đang làm rung chuyển thị trường kim loại toàn cầu

Vừa mở đầu năm 2026 đã tăng như tên lửa, 'kép phụ' của vàng đang làm rung chuyển thị trường kim loại toàn cầu Nổi bật

Bình Sơn Ocean Park bổ sung nguồn liền kề shophouse ven biển Nam Khánh Hòa

Bình Sơn Ocean Park bổ sung nguồn liền kề shophouse ven biển Nam Khánh Hòa

11:00 , 15/01/2026
Từng tuyên bố sẽ trung thành với dầu Nga, quốc gia BRICS chuyển sang mua dầu từ nguồn cung không ngờ tới

Từng tuyên bố sẽ trung thành với dầu Nga, quốc gia BRICS chuyển sang mua dầu từ nguồn cung không ngờ tới

10:55 , 15/01/2026
Mua 25 tấn mỹ phẩm giả từ Trung Quốc rồi lên Facebook, Shopee rao bán với giá rẻ

Mua 25 tấn mỹ phẩm giả từ Trung Quốc rồi lên Facebook, Shopee rao bán với giá rẻ

10:40 , 15/01/2026
'Tài sản lớn thứ 2 thế giới' lao dốc

'Tài sản lớn thứ 2 thế giới' lao dốc

09:50 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên