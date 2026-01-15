Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Tài sản lớn thứ 2 thế giới' lao dốc

15-01-2026 - 09:50 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay quay đầu giảm. Bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 3.334.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.437.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 88.906.444 đồng/thỏi (mua vào) và 91.653.104 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:46 ngày 15/1.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm còn 88,2 USD/ounce. Không chỉ bạc, giá vàng thế giới cũng giảm mạnh.﻿

Trước khi giảm, giá bạc đã tăng vọt lên trên 92 USD/ounce vào thứ Tư, tiếp tục đà tăng lên mức cao mới khi thị trường cân nhắc giữa tín hiệu lạm phát giảm và những rủi ro vĩ mô và chính trị dai dẳng.

Dữ liệu gần đây của Mỹ cho thấy giá sản xuất phần lớn tránh được sự tăng đột biến và phù hợp với chỉ số CPI giảm hồi đầu tuần, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Đồng thời, doanh số bán lẻ mạnh mẽ cho thấy sức sống bền bỉ của tiêu dùng Mỹ. Nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn ở mức cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang diễn ra, lo ngại về nợ công gia tăng và những câu hỏi mới về tính độc lập của Fed sau cuộc điều tra hình sự liên quan đến lời khai của Chủ tịch Powell hồi tháng Sáu.

Bên cạnh bối cảnh vĩ mô, bạc tiếp tục được hưởng lợi từ nguồn cung khan hiếm về mặt cấu trúc, với thị trường đang thiếu hụt trong nhiều năm và thanh khoản bị hạn chế ở London, trong khi nhu cầu công nghiệp ổn định liên quan đến công nghệ năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo đã củng cố đà tăng giá của kim loại này.

Sau đà tăng mạnh hồi đầu năm, bạc đã chính thức trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau vàng. Trị giá ước tính của thị trường bạc toàn cầu hiện ở mức hơn 5.000 tỷ USD.﻿

Giá bạc đang tăng không có nghĩa là bạn nên mua

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

