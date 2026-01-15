Vừa mở đầu năm 2026 đã tăng như tên lửa, 'kép phụ' của vàng đang làm rung chuyển thị trường kim loại toàn cầu

Giá bạc đang âm thầm viết lại lịch sử của chính mình. Từng được xem là “người anh em biến động” của vàng, kim loại trắng này đã tăng vọt lên mức cao chưa từng có, buộc giới đầu tư và thị trường toàn cầu phải nhìn nhận lại vai trò kép của bạc – vừa là tài sản trú ẩn, vừa là nguyên liệu công nghiệp chiến lược.

Ngày 14/1/2026, giá bạc giao dịch vượt mốc 90 USD/ounce – mức cao nhất từng được ghi nhận. So với đầu năm 2025, giá bạc đã tăng hơn 210% chỉ trong khoảng 13 tháng, vượt xa nhiều loại tài sản lớn khác trên thị trường tài chính toàn cầu. Đà tăng mạnh mẽ này khởi phát từ đầu năm 2025 và tăng tốc rõ rệt trong nửa cuối năm, trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu ngày càng bất ổn.

Sự leo thang căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là các diễn biến liên quan đến Mỹ, Iran và Israel, xung đột kéo dài tại Đông Âu, cùng những rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng và tuyến thương mại quốc tế đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản hữu hình. Trong bối cảnh đó, bạc – giống như vàng – được hưởng lợi từ tâm lý phòng vệ của thị trường.

Không chỉ yếu tố địa chính trị, diễn biến của đồng USD và chính sách tiền tệ Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng. Đồng USD suy yếu trong giai đoạn cuối năm 2025, cùng với những kỳ vọng điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm kim loại quý nói chung và bạc nói riêng tăng giá.

Giá bạc thế giới bật tăng mạnh trong đầu năm 2026.

Ở phía cung, thị trường bạc đang đối mặt với những hạn chế mang tính cấu trúc. Không giống như vàng, phần lớn bạc được khai thác như sản phẩm phụ trong quá trình khai thác các kim loại khác như đồng, chì, kẽm hay vàng. Điều này khiến nguồn cung bạc khó phản ứng nhanh trước biến động giá.

Mexico, Trung Quốc và Peru tiếp tục là ba quốc gia sản xuất bạc lớn nhất thế giới, song mức tăng sản lượng khá khiêm tốn. Dữ liệu ngành cho thấy sản lượng bạc toàn cầu chỉ tăng chưa đến 1% trong năm 2024 và dự kiến tăng dưới 2% trong năm 2025, do chất lượng quặng suy giảm, chi phí khai thác cao hơn và các quy định môi trường ngày càng nghiêm ngặt.

Trong khi đó, cầu bạc lại gia tăng mạnh mẽ. Thị trường đã ghi nhận tình trạng thâm hụt kéo dài nhiều năm liên tiếp. Các ước tính cho thấy năm 2025, thị trường bạc thiếu hụt hơn 115 triệu ounce, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp cầu vượt cung. Ngoài nhu cầu đầu tư, bạc còn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, đặc biệt là năng lượng tái tạo, điện tử, y tế và công nghệ quốc phòng. Việc chi tiêu quân sự toàn cầu gia tăng và các chương trình đầu tư hạ tầng quy mô lớn tại nhiều quốc gia đã góp phần củng cố vai trò công nghiệp của kim loại này.

Ngoài ra, yếu tố lạm phát tiếp tục hỗ trợ giá kim loại quý. Báo cáo mới nhất từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy lạm phát duy trì ở mức 2,7%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Lạm phát dai dẳng thường khiến dòng tiền tìm đến các tài sản được xem là hàng rào chống mất giá, trong đó có bạc.

Việc giá bạc tăng mạnh cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhóm nhà đầu tư, từ tổ chức đến cá nhân. Khác với trước đây, bạc vật chất hiện dễ tiếp cận hơn nhờ sự phát triển của các nền tảng giao dịch trực tuyến, các công ty kim loại quý và hệ thống bán lẻ rộng khắp, góp phần mở rộng quy mô thị trường.

Tuy vậy, các chuyên gia lưu ý rằng bạc, giống như các kim loại quý khác, vẫn chịu tác động mạnh từ chu kỳ kinh tế, chính sách tiền tệ và biến động địa chính trị. Đà tăng hiện tại phản ánh sự kết hợp của nhiều yếu tố cùng lúc, nhưng mức độ bền vững sẽ phụ thuộc vào cách những rủi ro toàn cầu này diễn biến trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, giá bạc cũng bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 90,1 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 92,9 triệu đồng/thỏi (bán ra) ngày 14/1. Nếu tính trong vòng 1 năm qua, giá bạc thỏi trong nước đã tăng hơn 202%, vượt xa mức tăng của giá vàng nhẫn.﻿