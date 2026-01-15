Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bưởi da xanh bất ngờ rẻ ngay trước tháng Chạp

15-01-2026 - 11:35 AM | Thị trường

Bưởi da xanh là một trong những mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết và giá thường tăng gấp đôi

Ghi nhận thị trường TPHCM gần đây xuất hiện rất nhiều xe bán bưởi da xanh với giá rẻ bất ngờ, chỉ 15.000 đồng/kg hoặc 50.000 đồng (3-4 quả). Đáng chú ý, đây đều là bưởi cỡ lớn, hơn 1,5 kg/quả và còn cả cành, lá.

Mức giá này thu hút nhiều khách mua bởi thông thường giá bán lẻ từ 25.000 – 35.000 đồng/kg.

Anh Hùng, một tiểu thương bán bưởi, cho hay mua được lô bưởi từ Vĩnh Long do nhà vườn tỉa trước khi tập trung dưỡng bưởi cho mùa Tết.

"Để ý kỹ thì bưởi này mẫu mã không đẹp, hoặc đã đến tuổi thu hoạch, để đến Tết sẽ bị vàng da nên bắt buộc phải bán xổ" – anh Hùng giải thích.

Giá bưởi da xanh bất ngờ giảm trước Tết , cơ hội mua sắm tiết kiệm - Ảnh 2.

Bưởi da xanh bất ngờ giảm giá

Tại chợ đầu mối Thủ Đức, giá bưởi da xanh sỉ chỉ 20.000 đồng/kg (không cành) và 38.000 đồng/kg (loại có cành), không có nhiều biến động trong tháng qua.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc HTX bưởi da xanh Giồng Trôm (tỉnh Vĩnh Long), xác nhận, thông lệ dịp này các nhà vườn thường tỉa bưởi kém mã để bán trước để tập trung bưởi vụ Tết, giá cao gấp đôi ngày thường.

"Hiện thương lái vẫn chưa chốt giá nhưng mọi năm bưởi Tết HTX bán thường ở mức 40.000 – 50.000 đồng/kg, đến chợ lẻ thường cao hơn 50%" – ông Bảy thông tin.

Cũng theo ông Bảy, tùy chất lượng, mẫu mã mà giá bưởi chênh lệch khá nhiều. Thường bưởi ở khu vực Giồng Trôm chất lượng cao nên giá sẽ cao hơn những vùng khác. HTX cũng đang tỉa bưởi chín trước và bưởi kém mã để bán trước, giá phổ biến ở mức 25.000 đồng/kg.

