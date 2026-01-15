Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mua 25 tấn mỹ phẩm giả từ Trung Quốc rồi lên Facebook, Shopee rao bán với giá rẻ

15-01-2026 - 10:40 AM | Thị trường

Nhóm đối tượng nhập hàng mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất, sau đó lên Facebook, Shopee... rao bán với giá rẻ cho nhiều người dân.

Ngày 15-1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đã đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, liên quan đến 3 đối tượng và thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ, hàng giả.

Trước đó, vào ngày 13-1, lực lượng phá án gồm 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị do Phòng An ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao - chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Quảng Trị và Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình triệu tập, đấu tranh với các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1993, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Phạm Thị Tuyết (SN 1995) và Lê Hữu Minh (SN 1993), đều trú tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội.

Đường dây buôn bán mỹ phẩm giả từ Trung Quốc bị triệt phá tại Quảng Trị - Ảnh 2.

Đại tá Lê Văn Hóa - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban chuyên án - trực tiếp khám xét tại hiện trường.

Đường dây buôn bán mỹ phẩm giả từ Trung Quốc bị triệt phá tại Quảng Trị - Ảnh 3.

Một số lượng lớn gồm 25 tấn hàng hóa mỹ phẩm là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện, thu giữ.

Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận, thông qua mối quan hệ quen biết, Phạm Thị Tuyết nhập hàng mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất thông qua một đối tượng người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.

Sau đó, Tuyết rao bán số mỹ phẩm giả này trên Facebook với giá rẻ và nhiều đối tượng khác trên địa bàn cả nước. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Chung khi mua lại hàng hóa mỹ phẩm này từ Tuyết đã tạo lập các tài khoản Shopee khác nhau và đăng bán hàng mỹ phẩm giả này trên Shopee.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết, Lê Hữu Minh và các kho hàng hóa của các đối tượng tại Hà Nội và Ninh Bình, thu giữ hơn 25 tấn hàng hóa mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Chung, Lê Hữu Minh và các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Hoàng Phúc

Người lao động

