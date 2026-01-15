Ảnh minh họa

Tập đoàn lọc dầu quốc doanh lớn nhất Ấn Độ – Indian Oil Corporation (IOC) vừa mua lô dầu thô đầu tiên từ Ecuador, đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung và giảm phụ thuộc vào dầu Nga giữa bối cảnh trừng phạt ngày càng siết chặt từ Mỹ.

Theo các nguồn tin thương mại trao đổi với Reuters, IOC đã mua 2 triệu thùng dầu thô Oriente, loại dầu trung bình nặng, hàm lượng lưu huỳnh cao, thông qua một cuộc đấu thầu quốc tế. Lô hàng dự kiến sẽ được giao vào cuối tháng 3.

Đây là lần đầu tiên IOC nhập khẩu dầu thô từ Ecuador – một nhà sản xuất thuộc Nam Mỹ trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang ráo riết tìm kiếm nguồn cung thay thế cho dầu Nga, vốn từng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nhập khẩu của nước này.

Kể từ khi Nga xảy ra xung đột với Ukraine vào tháng 2/2022, Ấn Độ đã tăng mạnh mua dầu thô Nga với mức chiết khấu sâu. Tổng giá trị dầu Nga mà Ấn Độ nhập khẩu trong giai đoạn này ước tính lên tới 168 tỷ USD, theo các nguồn tin thị trường.

Tuy nhiên, việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil đã khiến nguồn dầu hợp pháp từ Nga dành cho các nhà máy lọc dầu Ấn Độ bị thu hẹp đáng kể.

IOC cho biết tập đoàn này cam kết tuân thủ đầy đủ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Công ty đã huy động vốn từ thị trường để tiếp tục mua dầu Nga từ các thực thể không nằm trong danh sách trừng phạt, với các lô hàng dự kiến giao trong đầu năm nay.

Trước đó, vào tháng 10, IOC đã mua 5 lô dầu thô Nga từ các nhà cung cấp không bị trừng phạt, dự kiến cập cảng vào tháng 12. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thương mại, lượng dầu Nga “sạch” về mặt pháp lý không đủ đáp ứng nhu cầu của nhà máy lọc dầu lớn nhất Ấn Độ.

Trong bối cảnh đó, IOC và các nhà máy lọc dầu khác của Ấn Độ đang mở rộng tìm kiếm nguồn cung tại châu Mỹ Latinh và Tây Phi.

Tháng 12 năm ngoái, IOC đã mua lô dầu thô đầu tiên từ Colombia theo một thỏa thuận cung cấp linh hoạt với công ty dầu khí quốc doanh Ecopetrol. Việc nhập khẩu từ Ecuador tiếp tục cho thấy xu hướng chuyển hướng sang các nhà sản xuất xa hơn về địa lý nhưng ít rủi ro hơn về chính trị và pháp lý.

Việc đa dạng hóa nguồn cung dầu cũng gắn chặt với nỗ lực ngoại giao và thương mại của New Delhi với Washington.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, chính phủ Ấn Độ đang yêu cầu các nhà máy lọc dầu trong nước cung cấp dữ liệu hàng tuần, chính xác và kịp thời về lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga và Mỹ. Những số liệu này sẽ được sử dụng trong các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ.

Việc IOC tăng nhập khẩu dầu từ Ecuador, Colombia và các quốc gia khác tại châu Mỹ được xem là bước đi chiến lược nhằm vừa bảo đảm an ninh năng lượng, vừa giảm rủi ro chính trị trong quan hệ với Mỹ.

Theo Oilprice﻿