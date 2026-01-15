Ngôi vua MPV 6 năm của Mitsubishi Xpander bị 'soán ngôi' bởi một mẫu xe 5 tháng tuổi

Mitsubishi Xpander – "ông vua dịch vụ" của thị trường ô tô Việt Nam kết thúc năm 2025 với doanh số tháng 12 đạt 2.575 xe – mức doanh số cực kỳ ấn tượng. Tính luỹ kế, mẫu xe này đã kịp bán ra 19.891 xe trong năm qua. Đây là con số mơ ước với bất cứ mẫu xe nào trên thị trường Việt Nam.



Cho đến tháng 10, chẳng ai nghi ngờ về việc Mitsubishi Xpander một lần nữa trở thành "vua phân khúc" MPV với doanh số hoàn toàn áp đảo các model còn lại.

Tuy nhiên, chỉ trong 2 tháng cuối năm, mẫu xe mới tinh của VinFast là Limo Green đã có cú bứt tốc ngoạn mục với doanh số "không tưởng" là 9.642 xe trong tháng 11 và 10.981 xe tháng 12 để kết thúc năm với 27.127 xe bàn giao đến tay người dùng. Đây là doanh số ghi nhận trong đúng 5 tháng, kể từ khi xe mở bán vào tháng 8, trung bình hơn 5.400 xe/tháng. Thậm chí doanh số chỉ trong 2 tháng cuối năm của VinFast Limo Green đã nhỉnh hơn cả năm bán ra của Xpander.

Đây có thể xem là "cú sốc" lớn ở phân khúc xe MPV, vốn bị thống trị tuyệt đối bởi Mitsubishi Xpander trong 6 năm qua. Thực tế, Xpander vẫn ghi nhận doanh số ổn định ở mức tốt với khi duy trì mức doanh số trung bình 1.600 xe mỗi tháng. Tuy nhiên, sự bứt lên mạnh mẽ của VinFast Limo Green phản ánh phần nào bức tranh chung của thị trường khi người tiêu dùng Việt đang chuyển đổi mạnh mẽ sang xe điện.

Ở phân khúc xe dịch vụ, sự chuyển dịch này còn diễn ra quyết liệt hơn khi chi phí sử dụng của xe điện VinFast hiện ở mức thấp hơn hẳn nhờ chính sách miễn phí sạc đến năm 2027.

Người ta có thể nói về việc doanh số VinFast Limo Green bứt mạnh trong 2 tháng cuối năm là nhờ các đơn hàng đặt trước và "cuộc chơi" của năm 2026 sẽ phản ánh rõ ràng hơn nhưng nhìn vào bước đi vững chắc của một số mẫu xe điện khác từ VinFast như VF 5 hay VF 6, có thể dự đoán phần nào đà doanh số không dễ để đua tranh của Limo Green trong năm sau. Đáng chú ý hơn, VinFast được cho sẽ cho ra mắt phiên bản Limo Green cao cấp hơn để thu hút thêm nhóm khách hàng cá nhân, bên cạnh bản thuần dịch vụ hiện tại.

Nhìn rộng hơn ở phân khúc MPV, Toyota dù không thể cạnh tranh với 2 "đại gia" phân khúc kể trên vẫn có một năm ấn tượng với 2 mẫu xe đạt hơn 8.000 chiếc bán ra Veloz Cross và Innova Cross. Đây vẫn là thương hiệu có nhiều mẫu xe nhất "tham chiến" ở phân khúc này với 2 cái tên khác nữa là Avanza Premio và Innova bản cũ.

Trong khi đó, một số cái tên khác, dù nhận nhiều kỳ vọng vẫn không thể làm nên điều bất ngờ ở phân khúc này. Kia Carnival, Kia Carens và Honda BR-V đạt hơn 4.000 xe, Hyundai Stargazer và Suzuki XL7 đạt 3.313 xe và 2.633 xe trong khi Hyundai Custin đạt gần 1.500 xe.

Trong phân khúc này còn một cái tên khá đáng chú ý khác là BYD M6, mẫu xe khác được ưa chuộng bởi giới chạy dịch vụ nhưng đáng tiếc thương hiệu này không công bố mức doanh số cụ thể.

Bước sang 2026, cuộc chuyển giao giữa xe điện – xe xăng có thể sẽ diễn ra rõ nét hơn, đặt ra thách thức không nhỏ cho các "ông lớn" xe truyền thống.



