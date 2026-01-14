Làm 'vua' ở đâu chứ bước vào phân khúc này, xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn phải đứng sau 2 mẫu xe xăng đình đám

Thị trường ô tô Việt Nam đã hoàn tất năm tài chính 2025 với những kết quả tăng trưởng rõ rệt ở phân khúc xe gầm cao. Dựa trên số liệu tổng kết cả năm được VAMA, VinFast và Hyundai TC công bố, Mazda CX-5 tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu SUV cỡ C được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Tổng lượng xe bán ra đạt 17.262 chiếc, bỏ xa các đối thủ còn lại trong cùng phân khúc. Sự ổn định về nguồn cung và các chính sách điều chỉnh giá bán linh hoạt trong suốt 12 tháng đã giúp Mazda CX-5 duy trì được sức hút đối với người tiêu dùng trên cả nước.

Xếp ở vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp doanh số năm 2025 là Ford Territory. Mẫu SUV mang thương hiệu Mỹ đạt doanh số tích lũy 12.786 xe sau một năm kinh doanh đầy sôi động. Kết quả này phản ánh sự đón nhận tích cực của thị trường đối với các mẫu xe có không gian nội thất rộng rãi và trang bị công nghệ hiện đại. Ford Territory cũng là một trong hai mẫu xe duy nhất của phân khúc SUV cỡ C vượt qua mốc doanh số 10.000 chiếc trong năm nay.

VinFast VF7 vẫn chưa thể làm "vua" phân khúc.

Vị trí thứ ba thuộc về xe điện VinFast VF 7 với 9.653 xe được bàn giao tới khách hàng. Tuy vẫn chưa thể dẫn đầu phân khúc như các "đàn em" VF6, VF5 và VF3, nhưng đây vẫn là một con số ấn tượng đối với một dòng xe thuần điện. Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc đang ngày càng được mở rộng, vị thế của VinFast VF 7 sẽ ngày càng được củng cố vững chắc trước các đối thủ sử dụng động cơ xăng truyền thống.

Ngay phía sau là sự góp mặt của Toyota Corolla Cross với doanh số đạt 8.708 chiếc. Sự trở lại của mẫu xe nhà Toyota trong nhóm dẫn đầu cho thấy uy tín thương hiệu và tính đa dụng vẫn là những yếu tố then chốt tác động đến quyết định mua xe của người Việt. Điểm đáng chú ý là phiên bản hybrid của mẫu xe này cũng ghi nhận doanh số khá ấn tượng, gần 3.000 xe bán ra trong năm 2025.

Mẫu xe chốt lại danh sách 5 vị trí dẫn đầu về doanh số trong năm 2025 là Hyundai Tucson. Tổng kết cả năm, dòng xe này đạt doanh số 7.842 chiếc được bán ra thị trường. Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ mới và sự biến động của dòng xe điện, Hyundai Tucson vẫn duy trì được một lượng khách hàng trung thành nhờ vào thiết kế đặc trưng và các tính năng tiện nghi.

Nhìn chung, cục diện phân khúc SUV cỡ C năm 2025 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại của thị trường. Danh sách các mẫu xe bán chạy nhất năm nay cũng ghi nhận sự vắng bóng của cái tên quen thuộc như Honda CR-V. Thay vào đó, thị trường đang chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu rõ nét khi các mẫu xe có giá bán cạnh tranh và các dòng xe xanh dần chiếm lĩnh thị phần.