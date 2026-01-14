Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

14-01-2026 - 19:01 PM | Thị trường

Trung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.

Theo Mạng lưới Khai thác mỏ Trung Quốc, dự án thăm dò chi tiết mỏ bô xít Shenjiazhuang tại thành phố Xiaoyi, thuộc thành phố Lữ Lương (Lüliang), tỉnh Sơn Tây, vừa chính thức vượt qua giai đoạn đánh giá trữ lượng. Dự án do Công ty TNHH Viện Thăm dò Kỹ thuật Địa chất số 3 Sơn Tây thực hiện đã phát hiện nguồn tài nguyên bô xít lên tới 183 triệu tấn, đưa Shenjiazhuang trở thành mỏ bô xít lớn nhất Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại.

Không chỉ sở hữu trữ lượng bô xít quy mô lớn, mỏ Shenjiazhuang còn chứa nhiều loại khoáng sản đi kèm có giá trị cao. Kết quả thăm dò cho thấy khu vực này có khoảng 198 triệu tấn than (chủ yếu là than cốc), 69,5 triệu tấn đất sét cứng, 13.000 tấn gali, 4,34 triệu tấn quặng sắt kiểu Sơn Tây và 2,03 triệu tấn pyrit.

Theo ước tính dựa trên giá thị trường hiện nay, tổng giá trị tài nguyên của mỏ Shenjiazhuang vượt quá 200 tỷ NDT (750 nghìn tỷ đồng). Riêng quặng bô xít đã có giá trị rất lớn. Với trữ lượng 183 triệu tấn, giá trị riêng phần bô xít ước đạt gần 97 tỷ NDT.

Than cốc – một trong những khoáng sản đi kèm quan trọng – có giá trị kinh tế còn cao hơn. Theo số liệu do Galaxy Futures công bố, giá than tại Sơn Tây hiện duy trì trên mức 1.200 NDT/tấn. Ngay cả khi tính đến các yếu tố hao hụt trong khai thác, giá trị của 198 triệu tấn than tại mỏ Shenjiazhuang vẫn lên tới hàng trăm tỷ nhân dân tệ. Để so sánh, tổng sản lượng than cốc toàn tỉnh Sơn Tây trong năm 2024 đạt khoảng 92,1 triệu tấn, cho thấy quy mô đặc biệt lớn của mỏ mới phát hiện này.

Đáng chú ý, mỏ Shenjiazhuang còn sở hữu trữ lượng gali lên tới 13.000 tấn. Trong bối cảnh trữ lượng gali đã được chứng minh trên toàn cầu chỉ khoảng 279.300 tấn, đây được xem là nguồn tài nguyên chiến lược có giá trị cao. Gali là kim loại hiếm, đóng vai trò then chốt trong các vật liệu bán dẫn thế hệ thứ ba như gali nitrua (GaN) và gali arsenua (GaAs), được ứng dụng rộng rãi trong trạm phát sóng 5G, bộ biến tần cho xe năng lượng mới và các hệ thống radar hàng không vũ trụ.

Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất và tiêu thụ alumina và nhôm điện phân lớn nhất thế giới, với nhu cầu bô xít rất lớn. Có thời điểm, tỷ lệ phụ thuộc vào bô xít nhập khẩu của nước này lên tới 71%. Trong khi đó, riêng tỉnh Sơn Tây chiếm khoảng 34% tổng trữ lượng bô xít của cả nước. Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, Sơn Tây đã đảm nhận tới 85% nhiệm vụ thăm dò bô xít toàn quốc, vượt xa mục tiêu 340 triệu tấn do Bộ Tài nguyên đề ra, bổ sung thêm khoảng 560 triệu tấn trữ lượng mới.

Theo dữ liệu mới nhất của Cục Khảo sát địa chất Mỹ, Việt Nam cũng sở hữu trữ lượng kho báu bô xít lớn, khoảng 3,1 tỷ tấn, trong khi đó Trung Quốc có 680 triệu tấn và Mỹ có 20 triệu tấn. Như vậy, Việt Nam nắm trữ lượng lớn gấp 4 lần cả Mỹ và Trung Quốc cộng lại.﻿

Tại Việt Nam, Đắk Nông đứng đầu cả nước về trữ lượng bô xít. Theo Phó Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam, Đắk Nông là tỉnh có tiềm năng rất lớn về quặng bô xít với trữ lượng bô xít ước khoảng 1,8 tỷ tấn quặng tinh, tương đương 4,2 tỷ tấn quặng nguyên khai, hàm lượng nhôm đạt trên 40%.﻿

Khoan sâu 2.600m xuống lòng đất, phát hiện mỏ dầu khí lớn tại châu Á, trữ lượng hơn 184.000 tỷ lít dầu

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

